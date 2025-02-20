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ТАСС

Писториус не исключил участия ФРГ в мирной миссии на Украине

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Источник изображения: AP Photo/ Gregor Fischer

Министр обороны Германии отметил, что время для публичного обсуждения этого вопроса еще не пришло

БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус не стал исключать возможность участия германских военнослужащих в возможной миротворческой миссии на Украине в случае урегулирования конфликта, но подчеркнул, что время для публичного обсуждения этого вопроса еще не пришло.

В интервью радиостанции Deutschlandfunk министра спросили, почему премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже выразил готовность участвовать в такой гипотетической миссии, а Берлин пока нет.

"Ни я, ни федеральный канцлер не исключали этого, напротив, мы оба говорили, что время для публичного обсуждения этого не наступило. Разумеется, Германия как одна из крупнейших стран НАТО будет принимать участие в любых целесообразных мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности. Акцент здесь на словах "целесообразные" и "безопасность", - заявил он.

Писториус пояснил, что важным фактором в этом контексте стал бы вопрос, под чьей эгидой будут проводиться такие мероприятия - НАТО, Евросоюза или ООН, - поскольку от этого будут зависеть многие параметры такой возможной миссии.

16 февраля в статье для газеты The Daily Telegraph премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить войска на Украину в качестве гарантий безопасности для властей в Киеве с целью урегулирования конфликта. Позднее он обусловил возможное размещение на Украине вооруженных сил стран Европы гарантиями со стороны США. 18 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что был бы не против отправки европейских миротворцев на Украину, однако Вашингтон не собирается посылать туда своих военнослужащих.

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник по итогам переговоров с представителями администрации США в Эр-Рияде указал, что появление войск Североатлантического альянса на территории Украины является неприемлемым для Москвы. 

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