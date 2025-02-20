На "Севмаше" собрали первый подблок кормовой части плавдока "Сухона"

В наливном бассейне "Севмаша" продолжается сборка плавучего дока "Сухона" проекта 02122. Как сообщили в среду, 19 февраля, в пресс-службе предприятия, изготовлена конструкция подблока кормовой части плавдока. Он состоит из трех блок-секций меньшего размера.

Представители верфи пояснили, что корма дока будет состоять из двух таких частей. Планируется, что состыковка их между собой состоится летом 2025 года. Плавдок сформируют из шести подобных подблоков.

Подблок кормовой части плавдока "Сухона" ПО "Севмаш"

Как рассказали ранее в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, плавдок "Сухона" строится для выполнения производственной программы "Севмаша". С его помощью будут осуществляться транспортные операции по переводу строящихся и ремонтируемых заказов из эллинга №2 на акваторию предприятия.

Плавдок проекта 02122 заложили в апреле 2024 года. В сентябре сообщалось об изготовлении первой блок-секции сооружения. Сдача заказа ожидается в 2026 году.

Сооружение оснастят 15-тонным портальным краном, цифровыми системами внутрисудовой связи и системами управления техническими средствами дока. По длине док разбит на десять главных водонепроницаемых отсеков и имеет непрерывные палубы по всей длине корпуса. Максимальная масса докуемого судна – 23 500 тонн. Экипаж несамоходного ПД составит 76 человек.