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Несколько кораблей ВМФ Германии подверглись саботажу. О этом рассказал инспектор немецкого военно-морского флота вице-адмирал Ян Кристиан Каак. По его словам, только за последнее время на территории ФРГ зафиксировано несколько попыток проникновения на военно-морские базы.

По словам Кристиана Каака, также в стране зафиксировано несколько попыток установления неизвестными лицами контактов с военнослужащими бундесвера.

Несмотря на то, что высокопоставленный офицер ВМФ ФРГ не назвал точное количество кораблей, которые, по его словам, подверглись саботажу, а также не уточнил названия судов, немецкая пресса упоминает об инциденте на военном корабле «Эмден» класса «Брауншвейг».

Некоторое время назад в двигатели судна, которое всё ещё строится на верфи в Гамбурге, попало небольшое количество металлической стружки. Происшествие было вовремя обнаружено, благодаря чему удалось избежать повреждения двигателя.

Если бы стружку не обнаружили, она могла бы нанести значительный ущерб двигательному оборудованию корабля

– сообщает издание Baird.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили о предотвращении покушения на главу немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. При этом утверждалось, что соответствующую акцию якобы готовили российские спецслужбы.

Добавим, что в настоящее время в Европе практически любое происшествия принято списывать на деятельность «российских агентов».