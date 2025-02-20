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ЦАМТО

Ростех впервые показал на IDEX-2025 беспилотник двойного назначения Supercam S350

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SuperCam S350
SuperCam S350.
Источник изображения: russiandrone.ru

ЦАМТО, 19 февраля. Госкорпорация Ростех впервые показала на IDEX-2025 беспилотник двойного назначения Supercam S350, на счету которого уже множество типов уничтоженной западной техники.

Дрон обладает широкими возможностями по воздушному мониторингу в разных диапазонах, аэрофотосъемке, лазерному сканированию местности.

Supercam S350 имеет дальность видеосвязи несколько десятков километров. Беспилотник может обнаруживать объекты в видимом и инфракрасном спектре. Дрон состоит из модульных композитных элементов, что обеспечивает оперативность сборки. Он позволяет применять комбинированные полезные нагрузки. У S350 хорошая управляемость и устойчивость, аппарат может выполнять задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

"Благодаря работе беспилотников Supercam S350 были обнаружены и поражены многочисленные типы иностранной техники. В их числе американские боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры М-113, гаубицы M119 и M777, самоходки Paladin, бронеавтомобили HMMWV, зенитные ракетные комплексы Patriot, системы залпового огня HIMARS. Также это РСЗО Vampire, самоходные артиллерийские установки CAESAR, танки РТ-91 Twardy, бронеавтомобили Cobra, комплексы "Бук-М1" и другая техника. Российские дроны также показывают высокую эффективность при корректировке огня по складам боеприпасов, пунктам временной дислокации, опорным и командным пунктам, пунктам воздушной разведки и управления БПЛА противника", – сказали в Ростехе.

Для стран Персидского залива БЛА Supercam S350 может быть актуален при охране границ, обеспечении правопорядка, во время антитеррористических операций. Кроме того, комплекс может быть востребован для мониторинга инфраструктуры нефтедобывающих компаний, а также в строительстве, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, для мониторинга линий электропередачи.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Страны
Россия
США
Продукция
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CAESAR САУ
HIMARS
HMMWV
M113 БТР
Patriot ЗРК
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