Ростех впервые показал на IDEX-2025 беспилотник двойного назначения Supercam S350

ЦАМТО, 19 февраля. Госкорпорация Ростех впервые показала на IDEX-2025 беспилотник двойного назначения Supercam S350, на счету которого уже множество типов уничтоженной западной техники.

Дрон обладает широкими возможностями по воздушному мониторингу в разных диапазонах, аэрофотосъемке, лазерному сканированию местности.

Supercam S350 имеет дальность видеосвязи несколько десятков километров. Беспилотник может обнаруживать объекты в видимом и инфракрасном спектре. Дрон состоит из модульных композитных элементов, что обеспечивает оперативность сборки. Он позволяет применять комбинированные полезные нагрузки. У S350 хорошая управляемость и устойчивость, аппарат может выполнять задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

"Благодаря работе беспилотников Supercam S350 были обнаружены и поражены многочисленные типы иностранной техники. В их числе американские боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры М-113, гаубицы M119 и M777, самоходки Paladin, бронеавтомобили HMMWV, зенитные ракетные комплексы Patriot, системы залпового огня HIMARS. Также это РСЗО Vampire, самоходные артиллерийские установки CAESAR, танки РТ-91 Twardy, бронеавтомобили Cobra, комплексы "Бук-М1" и другая техника. Российские дроны также показывают высокую эффективность при корректировке огня по складам боеприпасов, пунктам временной дислокации, опорным и командным пунктам, пунктам воздушной разведки и управления БПЛА противника", – сказали в Ростехе.

Для стран Персидского залива БЛА Supercam S350 может быть актуален при охране границ, обеспечении правопорядка, во время антитеррористических операций. Кроме того, комплекс может быть востребован для мониторинга инфраструктуры нефтедобывающих компаний, а также в строительстве, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, для мониторинга линий электропередачи.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".