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ТАСС

Зеленский пожаловался, что у Украины заканчиваются ракеты для Patriot

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo/ Efrem Lukatsky

Он сообщил, что уже начал обсуждать увеличение военной помощи с лидерами ЕС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Украина испытывает дефицит ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась его офисом.

"У нас нечем сбивать ракеты. В 5 утра командующий мне сообщает - идет восемь целей, но ракет ПВО нет", - сказал он. Зеленский уточнил, что речь идет именно о ракетах для американских ЗРК Patriot, которые Киев считает наиболее эффективными.

Зеленский добавил, что уже начал обсуждение с европейскими лидерами увеличения военной помощи. "Я надеюсь, что они будут финансировать ВСУ, если США этого не сделают", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что может остановить военную помощь Киеву. 

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Страны
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Трамп Дональд
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