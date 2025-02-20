Литва подготовила первый в 2025 году пакет военной помощи Украине

Его стоимость составляет €80 млн

ВИЛЬНЮС, 19 февраля. /ТАСС/. Вильнюс сформировал первый на 2025 год пакет военной помощи Киеву стоимостью €80 млн. Об этом сообщило Минобороны республики.

"Подготовленный пакет включит то, что прежде всего необходимо украинским военным. Стоимость постепенно передаваемого в рамках первого пакета составляет €80 млн, или около половины нашей помощи 2025 года", - приводятся в сообщении слова представителя Минобороны Асты Гальдикайте.

Украина получит средства противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты и средства борьбы с ними, боеприпасы, армейское снаряжение, военно-транспортную технику.

За время украинского кризиса помощь Литвы Украине в финансовом выражении составила более €1,5 млрд, в том числе направлена военная помощь на €767 млн. В конце января Вильнюс подтвердил данное ранее обязательство ежегодно выделять Киеву на нужды обороны и безопасности сумму, равную 0,25% своего валового внутреннего продукта, что составляет порядка €190 млн.