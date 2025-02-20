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Италия осталась практически без средств ПВО благодаря помощи Украине и нежеланию США помочь своему союзнику по НАТО. Об этом пишет газета La Stampa.

У итальянской армии критическая нехватка средств ПВО. В основном это касается переносных зенитных комплексов Stinger, но и с зенитными ракетными комплексами ситуация тоже не самая лучшая. А виной всему Украина, которой вечно не хватает систем ПВО, а также Соединенные Штаты, кинувшие итальянцев с ПЗРК.

Как сообщили военные источники газеты, ранее Вашингтон настоял на передаче Римом Киеву переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, пообещав компенсировать это новыми поставками. Итальянцы не смогли отказать американцам и отправили почти все свои ПЗРК Зеленскому, после чего попытались заказать новые комплексы в США, но получили отказ. Как оказалось Байден наложил на сделку вето, пояснив это тем, что комплексы Stinger нужнее «другим союзникам».

Итальянцы попытались запустить собственную программу по выпуску переносных зенитных комплексов, аналогичных американскому Stinger, но столкнулись с некими трудностями. В результате итальянская армия осталась без ПЗРК.

Стоит отметить, что за три года Италия отправила Украине девять пакетов военной помощи, но что в них входило, до сих пор неизвестно. Все свои поставки Зеленскому итальянцы проводили под грифом секретно.