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ЦАМТО

Hyundai Rotem планирует принять участие в тендерах Саудовской Аравии и ОАЭ по закупке новых ОБТ

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Танк K2 Black Panther
Танк K2 Black Panther.
Источник изображения: © Фото : Ministry of National Defense of the Republic of Korea

ЦАМТО, 19 февраля. Южнокорейская компания Hyundai Rotem в ходе выставки IDEX-2025 (Абу-Даби, 17-21 февраля) представила версию ОБТ K2ME "Блэк Пантер", специально разработанную под требования Саудовской Аравии и ОАЭ.

Как сообщает Armyrecognition.com, танк в начальной ближневосточной конфигурации уже демонстрировался в ходе выставки IDEX-2023, где он был представлен в виде масштабной модели. В проекте участвуют компании Hyundai Rotem, SNT Dynamics и HD Hyundai Infracore.

По информации издания, руководство компании Hyundai Rotem в настоящее время ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках предложения по поставке ОБТ K2ME, включая передачу технологий. Основное внимание уделяется интеграции силовой установки южнокорейской разработки. Этот двигатель уже продемонстрировал свои эксплуатационные возможности в программе ОБТ "Алтай" ВС Турции.

Сообщается, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты планируют крупномасштабные программы по закупке новых танков. K2ME позиционируется как потенциальный претендент. По оценке издания, общая потребность Сухопутных войск Саудовской Аравии и ОАЭ в новых ОБТ оценивается в стоимостном эквиваленте в сумме 18 трлн. вон (12,42 млрд. долл.).

Версия ОБТ K2ME предназначена для эксплуатации в условиях высоких температур, оснащена усовершенствованными системами охлаждения и фильтрации. Данный вариант имеет боевую массу около 60 т. Длина составляет 10,9 м, ширина – 3,6 м, высота – 2,5 м. Танк оснащен полностью автоматической трансмиссией и дизельным двигателем мощностью 1500 л.с. компании HD Hyundai Infracore. Может развивать максимальную скорость 68 км/ч на дорогах с твердым покрытием и 50 км/ч – на грунте. Тип подвески – гидропневматика.

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ОАЭ
Саудовская Аравия
Турция
Южная Корея
Компании
Hyundai
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