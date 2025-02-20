NYT: Европа в шоке от поворота американской внешней политике в сторону России

Началом мирных переговоров в Саудовской Аравии президент Трамп ясно дал понять, что дни изоляции России миновали, он также намекнул, что Украина сама виновата в конфликте, пишет NYT. Автору статьи это очень не нравится, он сторонник вечной конфронтации США с Россией.

Питер Бейкер

Вот уже более десяти лет как, по всеобщему признанию, длится новая холодная война Запада и Востока. Однако с возвращением к власти президента Трампа создается впечатление, что Америка может перейти на сторону противника.

Во вторник, когда американские и российские переговорщики впервые собрались вместе с начала московской спецоперации на Украине почти три года назад, Трамп дал понять, что он готов отказаться от союзников Америки, чтобы найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению Трампа, Россия не несет ответственности за конфликт, опустошивший соседнюю страну. Вместо этого он предполагает, что боевые действия Украина накликала сама. В своей беседе с журналистами во вторник Трамп изложил такую трактовку реальности, которую бы ни за что не признали на Украине, и которая, разумеется, никогда бы не прозвучала из уст любого другого американского президента — безотносительно партийной принадлежности.

По словам Трампа, украинские лидеры виноваты в конфликте, поскольку не согласились сдать территорию противнику, и поэтому якобы не заслуживают места за столом мирных переговоров с Путиным, которые он только что запустил. “Вам и начинать этого не следовало, — сказал Трамп, имея в виду украинских лидеров, которые вообще-то ничего и не начинали. — Вы могли бы договориться”.

Из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде он продолжил вещать: “Ваше руководство попустительски продолжило войну, которую не следовало бы и начинать”. Напротив того, Трамп не изрек ни единого упрека в адрес путинской России, которая сперва вторглась в Украину в 2014 году, вела против нее малоинтенсивную войну в течение всех четырех лет первого срока Трампа, а затем вторглась в 2022 году, намереваясь захватить всю страну (автор выдает читателю желаемое за действительное: в 2014 году жители нескольких территорий Украины восстали против госпереворота, устроенного США, и решили присоединиться к России; а в 2022 году Москва вынуждена была начать СВО потому, что НАТО создала ей такие риски в сфере безопасности, на которые другими способами отреагировать было невозможно. – Прим. ИноСМИ).

Трамп затеял один из самых ошеломляющих поворотов в американской внешней политике за последние поколения, разворот буквально на 180 градусов, после которого друзья и враги непременно пересмотрят свои взгляды. С момента окончания Второй мировой войны длинная череда американских президентов видела в Советском Союзе, а затем, после короткого и иллюзорного междуцарствия, в его правопреемнице России силу, которой следует как минимум опасаться. Трамп же делает все возможное, чтобы она воспринималась как партнер по будущим совместным начинаниям.

Он ясно дал понять, что США больше не намерены изолировать Путина за его ничем не спровоцированную агрессию против более слабого соседа и убийство сотен тысяч человек (повтор все тех же аргументов, противоречащих реальности и здравому смыслу: а как насчет убийства украинскими войсками десятков тысяч граждан – на тот момент считавшихся украинцами – восставших против переворота в Киеве в Луганской и Донецкой областях Украины, ставших затем ЛНР и ДНР? – Прим. ИноСМИ). Вместо этого Трамп, всегда испытывавший к Путину необъяснимую симпатию, намерен снова принять Россию в международный клуб и сделать ее одним из главных друзей Америки.

“Это позорный разворот американской внешней политики, действовавшей на протяжении 80 лет”, — сказала директор по исследованиям внешней и оборонной политики в Американском институте предпринимательства Кори Шаке, бывшая помощница президента Джорджа Буша-младшего по национальной безопасности.

“На протяжении всей холодной войны США отказывались признавать советское завоевание Прибалтики, и это окрыляло людей, борющихся за свободу, — продолжила она. — Теперь же мы узакониваем агрессию и создаем сферы влияния. Любой американский президент за последние 80 лет осудил бы заявления президента Трампа”.

В окружении Трампа такой разворот считают давно назревшим исправлением накопившихся политических ошибок. Он и его союзники считают, что защита Европы слишком дорого обходится, учитывая иные насущные потребности. С этой точки зрения, любое соглашение с Москвой позволило бы США вернуть домой часть войск или перенаправить ресурсы национальной безопасности в сторону Китая, который они считают “величайшей угрозой”, как выразился в прошлом месяце госсекретарь Марко Рубио.

Разворот США проявился во всей полноте на прошлой неделе. Всего через несколько дней после того, как вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковал европейских союзников, заявив, что “внутренняя угроза” должна тревожить их больше, чем Россия, Рубио встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, после чего рассказал о “невероятных возможностях для партнерства с русскими”, если конфликт на Украине закончится.

Ни один украинский лидер на встрече в саудовской столице Эр-Рияде не присутствовал, не говоря уже о других европейцах, хотя Рубио впоследствии позвонил нескольким министрам иностранных дел и ввел их в курс дела. Судя по всему, мы наблюдали великодержавный дележ сфер владычества — этакий современный Венский конгресс или Ялтинскую конференцию.

Трамп давно видит в Путине родственную душу, сильного и “очень опытного” игрока и даже назвал его попытки запугать Украину и вынудить ее пойти на территориальные уступки не иначе как “гениальными”. Путин, по его мнению, достоин восхищения и уважения — в отличие от лидеров традиционных союзников США, таких как Германия, Канада или Франция, к которым он относится с нескрываемым презрением.

В первый же месяц своего второго срока Трамп предал союзников — он не только открыто исключил их из новых переговоров по Украине, но и пригрозил им пошлинами, потребовал значительного увеличения военных расходов и выдвинул территориальные претензии. Его покровитель-миллиардер Илон Маск во всеуслышание поддержал крайне правую партию “Альтернатива для Германии”.

“На данный момент европейцы видят в действиях Трампа нормализацию отношений с Россией вкупе с недоверием к привычным союзникам, — сказал президент международной консультационной фирмы Eurasia Group Иан Бреммер. – Поддержка “Альтернативы”, которую лидеры Германии считают неонацистской партией, выставляет Трампа противником крупнейшей экономики Европы. Это поразительная перемена”.

В ходе предвыборной кампании Трамп клялся положить конец конфликту на Украине за 24 часа и даже утверждал, что принесет мир еще до инаугурации — но не добился ни того, ни другого. После почти полуторачасового телефонного разговора с Путиным на прошлой неделе Трамп поручил вести переговоры Рубио и двум другим советникам, Майклу Уолцу и Стиву Виткоффу.

Уступки, на которые уже пошли Трамп и его команда, напоминают список пожеланий Кремля. Так, Россия сохраняет за собой всю незаконно захваченную военной силой украинскую территорию. США не предоставят Украине никаких гарантий безопасности, не говоря уже о том, чтобы принять ее в НАТО. Санкции будут сняты. Президент даже предложил снова принять Россию в “Семерку” крупнейших держав, откуда ее исключили за вторжение на Украину в 2014 году.

Чем же придется поступиться Путину ради такой “сделки”? Ему придется всего лишь прекратить убивать украинцев, принимая свои трофеи. Никаких других уступок Трамп не обозначил. Он также не пояснил, как можно доверять Путину и рассчитывать, что он будет соблюдать достигнутые договоренности, если он нарушил пакт 1994 года, гарантирующий суверенитет Украины, и два соглашения о прекращении огня, заключенные в белорусской столице Минске в 2014 и 2015 годах, соответственно (Минские соглашения не соблюдали западные страны ради перевооружения Украины, что признала Ангела Меркель; а что касается пакта 1994 года, то его имело смысл соблюдать до тех пор, пока НАТО не отказалась предоставить гарантии безопасности России в декабре 2021 года. И автору все это хорошо известно. – Прим. ИноСМИ).

Убежденность Трампа в том, что ему по силам договориться с Путиным озадачивает ветеранов национальной безопасности, много лет имевших дела с Россией.

“Мы должны разговаривать с ними так же, как с советскими лидерами в годы холодной войны, — сказала Селеста Уолландер, которая курировала вопросы России и Украины в бытность свою помощником министра обороны при президенте Джо Байдене. — Иными словами, им нельзя доверять”.

“Вести переговоры — продолжила она, — нужно исходя из того, что они нарушат их договоренности. Вы пытаетесь нащупать совпадение интересов, но признаете, что наши интересы фундаментально расходятся, и мы пытаемся справиться с опасным противником, а не стать лучшими друзьями”.

Общаясь с журналистами во вторник, Трамп высказался так, словно он считает другом Россию, а не Украину. “Россия хочет что-то предпринять, — заявил он. — Они хотят остановить это дикое варварство”.

Трамп выразил тревогу насчет убийств и разрушений в ходе, как он выразился “бессмысленной войны”, сравнив кадры с фронта с битвой при Геттисберге и отметив, что “поля усеяны обезображенными телами”. Украину, сказал он, “стирают с лица земли”, и боевые действия должны закончиться. При этом он не уточнил, кто именно уничтожает Украину, дав понять, что винит в этом ее собственное руководство и отвергает их настойчивые призывы к участию в любых переговорах.

“Я слышал, что они расстроились, что им не досталось места, — сказал Трамп. — Ну, у них было целых три года. И даже еще раньше. Это можно было бы уладить запросто. Даже неопытный переговорщик мог бы обо всем договориться еще много лет назад — причем, как мне кажется, без особых территориальных потерь или же минимальными потерями. Сохранив при этом жизни. И города, которые сейчас просто лежат на боку”.

Он повторил свое давнее утверждение, что при нем бы конфликта не произошло, закрыв глаза на то, что промосковские силы вели войну на территории Украины все четыре года его первого срока. “Я мог бы заключить для Украины соглашение, по которому она бы сохранила всю свою землю”, — заявил он, не удосужившись объяснить, отчего же он этим не озаботился, когда был у власти.

В своеобычной манере Трамп обильно сыпал ложными утверждениями. Так, он сказал, что США предоставили Украине втрое больше помощи с начала конфликта, чем Европа. В действительности же, по данным Кильского института мировой экономики, Европа выделила 138 миллиардов долларов против 119 миллиардов, поступивших от США.

Он также оклеветал президента Украины Владимира Зеленского, несколько раз подчеркнув, что его рейтинг “упал до 4%”. Рейтинг Зеленского действительно упал с некогда заоблачных высот, но всего лишь до 50% — иными словами, не сильно отличаясь от рейтинга самого Трампа.

Трамп также принял российскую позицию, что Украина якобы должна провести новые выборы, чтобы принять участие в переговорах. “Да, я бы сказал, если они хотят себе места за столом, то люди должны высказаться и заявить: “Знаете, вообще-то у нас давно не было выборов”, — сказал он. — И это не российская позиция. А моя личная и многих других стран тоже”.

Каких именно стран, он не уточнил. И ничего не сказал о необходимости провести выборы в России, где любое голосование тщательно контролируется Кремлем и его приспешниками.

Замечания Трампа были импровизацией в ответ на вопросы журналистов. Но они отражают его взгляд на вещи и могут служить отправной точкой на ближайшие несколько месяцев. И они в очередной раз потрясли Европу, которая только начинает осознавать тот факт, что ее главный союзник в новой холодной войне воспринимает себя совсем иначе.

“Это едва ли не самые постыдные комментарии из уст президента за всю мою жизнь, — написал заместитель директора Центра европейских реформ в Лондоне Иан Бонд. — Трамп встал на сторону агрессора и винит во всем жертву. В Кремле небось скачут от радости”.

Питер Бейкер — главный корреспондент The New York Times в Белом доме. Освещает уже шестое президентство, иногда пишет аналитические статьи, помещая деятельность президентов и их администраций в более широкий контекст и исторические рамки.