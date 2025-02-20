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"Нужно не просто быстрое решение". Китайские СМИ о переговорах в Эр-Рияде

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Российско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде.
Источник изображения: © AP Photo / Evelyn Hockstein

Китайские СМИ уделяют большое внимание встрече делегаций России и США в Саудовской Аравии. Авторы ряда статей высказывают мнение, что успешными переговоры будут лишь в том случае, если их участники будут обсуждать не только украинский конфликт, но и его главную причину.

Соединенные Штаты и Россия в ходе переговоров на высоком уровне в Саудовской Аравии договорились работать над прекращением конфликта на Украине и улучшением двусторонних отношений, сообщает агентство Синьхуа.

"На пресс-конференции по итогам встречи [глава МИД России Сергей] Лавров назвал состоявшиеся обсуждения "очень полезными", он также подтвердил твердую позицию России о неприемлемости размещения войск НАТО на Украине.

Состоявшаяся встреча является очередным признаком потепления в ранее прохладных отношениях между Вашингтоном и Москвой после вступления в должность президента США Дональда Трампа в январе".

China Daily в редакционной статье подчеркивает, что Пекин внимательно следит за развитием диалога между Москвой и Вашингтоном. Позиция Китая по украинскому кризису всегда заключалась в том, что чем раньше начнутся переговоры, тем скорее наступит мир, пишет издание.

"Переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио — первые за многие годы личные переговоры на высоком уровне между двумя странами — следует рассматривать как позитивное событие.

Такое дипломатическое взаимодействие имеет решающее значение для запуска мирных переговоров. Китай рад видеть "активизацию общения и диалога" между Россией и США. В то же время он хочет, как сказал официальный представитель МИД КНР, чтобы мирный процесс привел к созданию устойчивой архитектуры европейской безопасности, а не просто к некому быстрому решению, направленному на достижение заметного дипломатического успеха для выполнения предвыборного обещания президента США".

В Пекине уверены, что к переговорам по урегулированию украинского конфликта должны со временем подключиться все заинтересованные стороны, включая Киев, указывает South China Morning Post.

"Представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что Пекин "рад видеть любые усилия, направленные на достижение мира" со стороны Москвы и Вашингтона, но подчеркнул при этом, что в конечном итоге в этот процесс должна быть включена и Украина.

"Мы надеемся, что все заинтересованные стороны примут участие в процессе мирных переговоров в подходящее время", — сказал Го".

Global Times отмечает, что переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии стали важным шагом в стабилизации международной обстановки на фоне многолетней напряженности в отношениях двух стран.

""Но мы также хорошо понимаем, что достичь результатов с помощью одной встречи очень сложно", — сказал в интервью изданию профессор Китайского университета международных отношений Ли Хайдун.

Ли пояснил, что украинский кризис является лишь проявлением более широких проблем европейской безопасности. Если США и Россия будут обсуждать только прекращение огня, не устраняя первопричину конфликта — чрезмерное доминирование и расширение НАТО в Европе, кризис не может быть разрешен, сказал он в беседе с Global Times.

Несмотря на то, что позиции США и России, похоже, сходятся в вопросе урегулирования украинского кризиса, если Украина и Европа не примут это, то консенсуса не получится, сказал Ли. Он добавил, что подход США, которые жертвуют интересами других сторон ради реализации собственных желаний, не может привести к долгосрочному и стабильному решению".

"Жэньминь Жибао" подметила выгоду Саудовской Аравии от предоставления площадки для переговоров.

"Для Саудовской Аравии проведение американо-российских переговоров является важным шагом по укреплению своего международного статуса через дипломатические контакты. Саудовская Аравия когда-то помогала России и Украине вести переговоры об обмене пленными и пригласила Зеленского принять участие в саммите Лиги арабских государств, когда он проходил в стране в 2023 году".

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Китай
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Саудовская Аравия
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Украина
Персоны
Лавров Сергей
Трамп Дональд
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