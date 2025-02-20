24 февраля 2025 года в 18:30 в Москве на Малой Ордынке состоится Лекторий Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) на тему "Опыт сегодня - выводы на завтра. Как изменится характер боевых действий". О том, какие выводы из текущих конфликтов можно сделать и какова их проекция на будущее, Фёдор Лукьянов поговорит с гостями Лектория Русланом Пуховым, Андреем Демуренко, Антоном Лавровым, Дмитрием Стефановичем. Регистрируйтесь и приходите!

Мечты о мире без военного насилия, которыми многие тешились после окончания большой конфронтации ХХ века, сменились другим подходом - "мир через силу". Крупные и средние державы снова намерены полагаться на собственные потенциалы и, что не менее важно, готовность и умение их применять. Последнее - результат опыта, который каждый из игроков приобретает и осмысляет по-своему.

Гости:

Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), член Общественного совета при Министерстве обороны России

Андрей Демуренко, полковник Генерального штаба Вооруженных сил России в отставке, член организационного комитета Огарковских чтений, ветеран СВО

Антон Лавров, редактор военного направления RT China, специалист по современным вооружённым конфликтам

Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", член Совета по внешней и оборонной политике

Ведущий:

Фёдор Лукьянов, председатель Президиума СВОП, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике".

Лекторий состоится по адресу: Москва, улица Малая Ордынка, дом 29, аудитория 306, 3 этаж. Регистрируйтесь по ссылке и приходите!