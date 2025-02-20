Маск рассказал, когда застрявшие на МКС астронавты вернутся домой

Основатель SpaceX отметил, что это произойдет примерно через месяц

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Капсула Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска примерно через месяц вернет на Землю астронавтов NASA Барри Юджина Уилмора и Суниту Уильямс, миссия которых на Международной космической станции (МКС) должна была завершиться еще в июне 2024 года. Об этом Маск заявил в интервью телеканалу Fox News.

Астронавты прибыли на МКС на корабле Starliner, который 5 июня 2024 года был запущен корпорацией Boeing, это был ее первый пилотируемый запуск к космической станции. Первоначально планировалось, что Уилмор и Уильямс пробудут на орбите до 18 июня. Позднее из-за неисправности корабля, связанной с отказом нескольких маневровых двигателей при стыковке, сроки возвращения были сдвинуты сначала на 26 июня, а затем на неопределенный срок. В итоге NASA приняло решение, что астронавты вернутся на Землю в составе миссии Crew-9 компании SpaceX весной 2025 года.

"По указанию президента мы ускоряем процедуру возвращения астронавтов. <...> Я думаю, что это займет около четырех недель", - отметил Маск, выразив уверенность в успехе операции, поскольку компания уже неоднократно возвращала астронавтов с космической станции "и всегда успешно". Маск также указал, что администрация прежнего президента Джо Байдена затягивала возвращение астронавтов "по политическим причинам".

В январе Трамп попросил SpaceX вернуть домой двух астронавтов как можно скорее. Маск пообещал сделать это и раскритиковал администрацию Байдена за то, что она не смогла решить вопрос с возвращением Уилмора и Уильямс.