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Гендиректором верфи "Вымпел" стал Александр Ещенко

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Как сообщает Sudostroenie.info, Совет директоров ПАО "Судостроительный завод "Вымпел" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) принял решение о расторжении трудового договора с Андреем Сивковым, руководившим верфью с сентября 2024 года.

Согласно данным Центра раскрытия корпоративной информации, с 18 февраля должность генерального директора ПАО "ССЗ "Вымпел" занимает Александр Ещенко, совмещая ее с должностью генерального директора ООО "МСПП".

Строительство кораблей на заводе "Вымпел"

АО "ССЗ "Вымпел"


Напомним, с сентября 2024 года Александр Ещенко занимал также должность исполнительного директора ССЗ "Вымпел".

Судостроительный завод "Вымпел" основан в 1930 году в Рыбинске (Ярославская область), специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов, катеров военного и гражданского назначения.

В декабре 2020 года Объединенная судостроительная корпорация приобрела у концерна "Калашников" 82% акций завода "Вымпел".

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