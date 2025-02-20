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ЦАМТО

В первый день IDEX-2025 заключены контракты на сумму 1,09 млрд. долл.

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Савиных Анастасия

ЦАМТО, 19 февраля. В первый день Международной оборонной выставки и конференции IDEX-2025 и выставки военно-морской техники NAVDEX ВС ОАЭ заключили 13 контрактов стоимостью 3,97 млрд. дирхамов (1,09 млрд. долл.).

При этом большая часть контрактов заключена с национальными компаниями.

По информации представителей Совета Tawazun, с эмиратскими компаниями командование ВС ОАЭ подписало 9 контрактов на сумму 3,83 млрд. дирхамов. Зарубежные компании заключили четыре контракта на сумму 143,4 млн. дирхамов.

Так, с эмиратской компанией International Golden Group подписан контракт на сумму 685,8 млн. дирхамов, предусматривающий поставки боеприпасов. Edge Group заключила контракт стоимостью 399,4 млн. дирхамов на предоставление данных и программного обеспечения для разведки. С Thales Emarat Technologies подписано соглашение на сумму 110,5 млн. дирхамов на поставку запасных частей и материалов, а также предоставление услуг технического обслуживания.

В число других компаний из ОАЭ, заключивших сделки в первый день, вошла Calidus Land Systems, которая поставит многофункциональные машины в рамках контракта на сумму 1,8 млрд. дирхамов. Al Masaood заключила контракт стоимостью 20 млн. дирхамов на запасные части и техническое обслуживание, а National Marine Dredging Company поставит беспилотные платформы в рамках соглашения на 299,2 млн. дирхамов. Injazat Data Systems также заключила контракт стоимостью 138,7 млн. дирхамов на предоставление услуг по внедрению цифровой трансформации.

В числе зарубежных компаний, подписавших контракты, немецкая Rheinmetall. Ее подразделение Rheinmetall Electronics получило заказ на 71,8 млн. дирхамов на предоставление услуг технического обслуживания, ремонта, поставку запасных частей, логистику и обслуживание тактических средств поражения.

Финская Patria заключила контракт стоимостью 21 млн. дирхамов на предоставление технической поддержки, ремонта и поставку запасных частей для ранее поставленной техники. Контракты также были заключены с Rheinmetall Air Defence (18,6 млн. дирхамов) и Maxar (31,9 млн. дирхамов).

Отдельно совместное предприятие Maestral, сформированное Edge с итальянской судостроительной компанией Fincantieri, подписало с Советом Tawazun контракт стоимостью 500 млн. евро (523,69 млн. долл.) на оказание услуг технического обслуживания кораблей ВМС ОАЭ. В рамках пятилетнего соглашения Maestral станет стратегическим партнером, контролирующим комплексное обслуживание кораблей флота и их соответствие требованиям ВМС ОАЭ.

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Финляндия
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IG Group
Patria
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