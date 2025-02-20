МИД Франции указал на нежелание Запада отправлять свои войска на Украину

Вопрос присутствия западного воинского контингента будет обсуждаться после завершения боевых действий, отметил министр по делам Европы и иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Ни одна страна Запада сейчас не хочет отправлять свои войска на Украину, вопрос присутствия западного воинского контингента будет обсуждаться после завершения боевых действий. Об этом заявил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио RTL.

"Сегодня никто не хочет отправлять военных на Украину", - сказал он. По словам Барро, европейцы должны предоставить Украине гарантии соблюдения мирного соглашения и должны участвовать в будущих переговорах по урегулированию, и обеспечить это возможно через размещение европейских сил на Украине. Он добавил, что "пока это не актуальный вопрос", но он будет обсуждаться, когда завершатся боевые действия.

"Если однажды европейские, американские или еще чьи-то войска окажутся на Украине, то, очевидно, это будет в качестве гарантии соблюдения мира, а не для того, чтобы отправлять их в бой", - пояснил Барро. Он также отрицательно ответил на вопрос ведущего о том, готова ли Франция наращивать свое участие в противостоянии с Россией вплоть до начала военных действий.

Западные войска на Украине

Ранее сообщалось, что в кругу западноевропейских стран ведутся дискуссии о развертывании контингентов Франции, Великобритании и Польши, чтобы "гарантировать будущее прекращение огня и прочный мир на Украине". 17 февраля по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже были организованы переговоры между лидерами восьми европейских стран, а также представителями институтов ЕС и НАТО. Встреча завершилась без какого-либо совместного заявления.

Покинувший парижскую встречу первым канцлер ФРГ Олаф Шольц не скрывал раздражения по поводу дискуссий об отправке европейских военных для участия в возможной миротворческой миссии на Украине и назвал подобные дебаты совершенно преждевременными. Как сообщали СМИ, против также высказались премьер-министры Испании и Италии Педро Санчес и Джорджа Мелони. Позже Макрон в интервью, опубликованном в газете La Depeche, заявил, что Франция не ведет подготовку к отправке войск на Украину.

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы не против отправки европейских миротворцев на Украину. При этом в американской администрации заявляли, что участие американского контингента исключается.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что Россия отрицательно относится к идее размещения европейских миротворцев на Украине, это шаг в сторону эскалации.