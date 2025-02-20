La Stampa: ВС Италии остались без средств ПВО из-за передачи боеприпасов Украине

Украинские военнослужащие c пусковой установкой ЗРК «Стингер» на передовой в Запорожской области, Украина, 2024 год.

Речь идет, в частности, об американских зенитных ракетных комплексах Stinger, которые были переданы по настоянию США, отмечает издание

РИМ, 19 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Италии испытывают острую нехватку средств ПВО после передачи материалов Украине. Об этом пишет газета La Stampa.

Как отмечает издание, речь идет, в частности, об американских зенитных ракетных комплексах Stinger, которые были переданы Украине по настоянию США. Итальянские власти пытались пополнить запасы, сделав заказ у американского производителя за €800 млн, но предыдущая американская администрация Джо Байдена наложила вето на продажу, сочтя, что этот вид оружия нужнее "другим союзникам".

Итальянская военная промышленность запустила собственную программу по производству аналогичных американским систем малого радиуса ПВО, однако сроки ее выполнения и необходимость "партнеров из третьих стран" указывает на отсутствие "технологического суверенитета" и "зависимость от США" в вопросах обеспечения обороны, отмечает газета.

За последние три года Италия передала Киеву вооружения в рамках девяти пакетов. Их перечень засекречен.