Новая мультикалиберная РСЗО BARQ была представлена на выставке IDEX 2025 в ОАЭ

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В эти дни в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби продолжается международная выставка оборонной продукции IDEX 2025, на которой представлено много интересных экспонатов.

Хозяева выставки также решили показать некоторые свои достижения. Компания Calidus из ОАЭ представила линейку вооружений, включая новую мультикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) BARQ. РСЗО BARQ, также именуемая как «высокомобильная реактивная система залпового огня» или HIMRL, внешне напоминает своего знаменитого американского собрата HIMARS.

Согласно информации от производителя, новая арабская РСЗО, установленная на шасси 4х4 грузовика, может использовать реактивные снаряды 122, 220 и 300-мм. Кроме того, с неё можно запускать барражирующие боеприпасы из универсальных пусковых контейнеров.

Помимо РСЗО BARQ, компания Calidus представила на выставке бронетранспортеры Wahash 8x8 и LLC, бронеавтомобили MATV004 и MATV001, 155-мм артиллерийскую установку Lahab и некоторые другие экспонаты.

Выставка IDEX 2025 в Абу-Даби завершит свою работу в пятницу, 21 февраля. Мероприятие в ОАЭ проводится раз в два года начиная с 1993 года. Ежегодно здесь выставляется и продукция российского ВПК.