"Алмаз-Антей": иностранных заказчиков интересует широкая номенклатура образцов техники Концерна

ЦАМТО, 19 февраля. Иностранные заказчики проявляют большой интерес к российским зенитным ракетным системам и комплексам ЗРС С-400, "Антей-4000", С-350Е "Витязь", ЗРК "Викинг", "Тор-М2К/Э2".

Об этом агентству "РИА Новости" сообщили в пресс-службе АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

"Со стороны инозакачиков высокий интерес проявлен к широкому перечню современных образцов техники номенклатуры концерна: как к боевым системам и комплексам (например, ЗРС С-400, "Антей-4000", С-350Е "Витязь", ЗРК "Викинг", "Тор-М2К/Э2"), так и различной радиолокационной технике (в частности, РЛС "Подлет-К1КЕ", "Гамма-С1ТЕ", "Каста-ВМЕ", РЛС "Аистенок")", – сказал собеседник агентства на полях выставки IDEX 2025.

Он отметил, что не только спецоперация на Украине, но и развитие ситуации на Ближнем Востоке продемонстрировали повышенную значимость систем ПВО/ПРО для обеспечения успеха в вооруженном конфликте в современных условиях.

"В ходе практического применения в реальных боевых условиях в ходе специальной военной операции техника Концерна продемонстрировала высокие боевые и эксплуатационные характеристики. Все это повышает интерес к ней со стороны иностранных заказчиков", – добавил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, интерес заказчиков к технике "Алмаз-Антея" подстегивает и то, что концерн, как субъект военно-технического сотрудничества, предлагает пакет услуг по послепродажному обслуживанию техники. Таким образом, обеспечивается продление ее жизненного цикла. Кроме того, среди предложений "Концерна" проекты, которые задействуют в выполнении этих работ местные компании страны-импортера.