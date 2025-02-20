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Интерфакс-АВН

В УВЗ считают, что боевая машина "Терминатор" будет востребована у инозаказчиков

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БМПТ «Терминатор»
БМПТ «Терминатор».
Источник изображения: militarynews.ru

Абу-Даби. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" обладает большим экспортным потенциалом, полагают в концерне "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех").

"Благодаря высокому уровню защищенности и маневренности, а также наличию мощного вооружения различных типов БМПТ способна выполнять широчайший спектр боевых задач по уничтожению танкоопасной живой силы и техники противника, что обеспечивает высокий уровень востребованности в боевых порядках на различных театрах военных действий", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе УВЗ на международной оборонной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби.

По официальной информации, "Терминатор" - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Способна поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.

"По своей боевой эффективности одна БМПТ заменит два БМП и мотострелковый взвод", - сообщили "Интерфаксу" в декабре 2020 года в пресс-службе УВЗ. По данным концерна, у машины дизельный многотопливный двигатель с наддувом В-92С2 мощностью 1000 л.с.

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  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Продукция
БМПТ Рамка-99
В-92С2
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
2020-й год
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