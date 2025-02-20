Минобороны Индии планирует объявить новый тендер на поставку истребителей

ЦАМТО, 19 февраля. По информации источников агентства Reuters, предполагается, что в 2025 году Минобороны Индии объявит тендер на поставку 114 многоцелевых боевых самолетов.

Инициатива является частью усилий по модернизации индийских ВВС.

Эксперты предполагают, что официальный запрос о предложениях может быть опубликован в ближайшие месяцы, что вызовет острую конкуренцию среди производителей самолетов.

Целью проекта является увеличение численности истребителей, которая на текущий момент сократилась до 31 истребительной эскадрильи на фоне усиления боеспособности ВВС НОАК и Пакистана. По оценке аналитиков, Индии необходимо как можно быстрее восполнить дефицит боевых самолетов.

Проект, по существу, является продолжением запущенной в 2007 году программы, предполагавшей закупку 126 многоцелевых истребителей для ВС Индии. Данный конкурс в конечном итоге был закрыт в 2015 году, когда индийское правительство приняло решение о прямой закупке 36 самолетов "Рафаль" французской Dassault Aviation.

Как предполагается, за новый контракт будут бороться все ведущие авиастроительные компании, включая Lockheed Martin и Boeing из США, АО "Рособоронэкспорт" (ПАО "ОАК"), французскую Dassault Aviation, шведскую Saab, а также европейский консорциум Eurofighter. В настоящее время каждый претендент ведет подготовку к конкурсу, прорабатывая свои предложения, определяя местных партнеров и цепочки поставок. Основными на переговорах станут вопросы промышленного сотрудничества и передачи технологий для развития национальных производственных возможностей и снижения зависимости от импорта.

По оценке издания, несмотря на то, что ВВС Индии пока не эксплуатируют истребители американского производства, часть применяемых ими самолетов уже оснащены двигателями компании General Electric. Ранее Lockheed Martin заявляла о готовности предложить ВВС Индии истребитель F-21, являющийся усовершенствованной согласно требованиям потенциального заказчика версией F-16. Lockheed Martin уже производит крылья для F-16 на совместном с индийской Tata Group предприятии в Хайдарабаде. Президент США Дональд Трамп также заявил, что поддерживает продажу Индии более современных F-35.

Россия, исторически выступавшая основным поставщиком военной техники в Индию, уже воспользовалась выставкой Aero India 2025, чтобы продемонстрировать свой проект Су-57Э и обсудить возможность его производства в Индии. О преимуществах закупки Су-57Э, а также перспективного вооружения к данному авиационному комплексу, ЦАМТО неоднократно публиковал соответствующую информацию.