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Военное обозрение

МИД Литвы заявил о готовности заняться повышением уровня безопасности в Арктике

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Источник изображения: topwar.ru

Власти Литвы продолжают делать заявления, которые вызывают, разве что, желание пожать плечами. На днях президент Науседа сказал о том, что Литва – «одно из основных звеньев безопасности Европы». Теперь географию значимости Литвы литовские чиновники в своей риторике решили расширить.

Глава литовского МИД Кястутис Будрис (занимает этот пост с декабря 2024 года) договорился до того, что заявил о готовности Литвы «внести вклад в повышение уровня безопасности в Арктическом регионе».

Будрис в ходе встречи с послом Канады:

Мы готовы вместе с нашими партнёрами из региона Балтийского и Северного морей искать возможности по укреплению безопасности в Арктике. И мы признаём здесь решающую роль Канады.

По словам литовского министра, «Арктическая безопасность крайне важна, так как там своё влияние всё больше увеличивают Россия и Китай».

Таким образом, если руководствоваться заявлениями литовских властей, то Литва является и «столпом обороны» Европы, и большим помощником Украины, а теперь ещё и готовится внести вклад в «безопасность Арктики». В литовской «логике» «безопасность» и в этом случае, надо полагать, сводится к «пакостям», например, против российских коммерческих судов, перевозящих те или иные грузы.

Для справки: Будрис в своё время проходил стажировку в университетах США и Канады. С 2009 по 2015 годы занимал должность советника президента Литвы по вопросам разведки.

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