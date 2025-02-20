Ракета компании Rocket Lab вывела на орбиту спутник наблюдения за поверхностью Земли

Вашингтон. 19 февраля. ИНТЕРФАКС - Американская ракета Electron в среду вывела на орбиту спутник BlackSky Gen-3 для радиолокационной съемки поверхности Земли, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.

"Вывод спутника подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск двухступенчатой ракеты Electron с разгонным блоком Kick Stage Curie был осуществлен со стартового комплекса LC-1B на полуострове Махия в Новой Зеландии в 14:17 по местному времени (в 02:17 по Москве). Примерно через час спутник был выведен на заданную орбиту.

Аппарат компании BlackSky, запущенный в рамках миссии под названием Fasten Your Space Belts ("Пристегните космические ремни") позволяет производить снимки сверхвысокого разрешения в 35 см.