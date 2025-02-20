"Уралвагонзавод" работает над увеличением мощности двигателей российских танков

Самый современный из применяющихся в зоне спецоперации танк имеет двигатель мощностью 1 130 лошадиных сил

АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС/. Специалисты концерна "Уралвагонзавод" (входит в госкорпорацию "Ростех") работают над повышением мощности двигателей российских танков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна на Международной выставке IDEX 2025.

"Непрерывно ведутся работы над повышением мощности двигателей российских танков, а также работы по повышению эксплуатационных и технических характеристик, среди которых надежность, снижения расхода топлива и масла, ремонтопригодность и другие", - сообщили там.

Самый современный из применяющихся в зоне спецоперации российский танк - Т-90М "Прорыв" - оснащен двигателем мощностью 1 130 лошадиных сил. Танк Т-72Б3 имеет двигатель мощность 1 тыс. лошадиных сил.