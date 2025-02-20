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РИА Новости

Глава "Рособоронэкспорта" рассказал о масштабах производства ОПК

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Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Михеев: произведенного ОПК оружия хватает и армии, и "Росборонэкспорту"

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России достиг такого масштаба производства, при котором обеспечиваются интересы Минобороны и одновременно реализуются и заключаются новые экспортные контракты на поставку оружия и военной техники, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Он принимает участие в международной оборонной выставке IDEX-2025, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует на ней масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения.

"Планируя вместе с предприятиями промышленности контрактную и поставочную работу, "Рособоронэкспорт" в первую очередь учитывает интересы Минобороны России, его потребности в современных вооружениях и военной технике. Однако оборонно-промышленный комплекс России, в том числе предприятия "Ростеха", на сегодняшний момент вышли на производственный уровень, при котором мы уверенно можем работать с иностранными партнерами на условиях, обеспечивающих разумные сроки изготовления и поставки продукции", - сказал Михеев.

При этом он подчеркнул, что по данному параметру "мы не уступаем нашим основным конкурентам на рынке, а зачастую превосходим их".

Ранее Михеев сообщал, что уже в 2025 году "Рособоронэкспорт" подписал контракты более чем на 4,5 миллиарда долларов с 15 дружественными странами. Портфель заказов компании на сегодня составляет более 57 миллиардов долларов и продолжает расти.

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