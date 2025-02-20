"Калашников": часть подразделений РФ заинтересовались укороченными автоматами

Главный конструктор концерна Сергей Уржумцев уточнил, что речь идет о малогабаритных модификациях АК-12 и АК-15

АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС/. Несколько российских подразделений уже заинтересовались новыми укороченными и компактными автоматами Калашникова АК-12 и АК-15. Об этом ТАСС на международной выставке IDEX 2025 сообщил главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

"Да, есть ряд подразделений, которые выразили заинтересованность в этих моделях, и сейчас открыты опытно-конструкторские работы для их легализации по действующим военным стандартным", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Калашников в Абу-Даби впервые показывает общественности укороченные и малогабаритные модификациями автоматов АК-12 и АК-15, о создании которых сообщил в январе.