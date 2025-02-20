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ТАСС

В НАТО допустили миротворцев на Украине в составе европейского контингента

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Джузеппе Каво Драгоне
Джузеппе Каво Драгоне.
Источник изображения: www.repstatic.it

Председатель Военного комитета альянса итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне подчеркнул, что для этого нужно прекращение огня

РИМ, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель Военного комитета НАТО итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне допустил направление миротворческой миссии в составе европейского контингента на Украину. Как он отметил в интервью газете La Repubblica, она будет пользоваться внешней поддержкой США.

При этом он подчеркнул, что для этого нужно прекращение огня. "Если будет направлен контингент, и европейские страны НАТО заявили о своей готовности, даже если американцы не направят своих военных, они будут оказывать внешнюю поддержку. Думаю, на это вполне можно рассчитывать, поскольку нужны прочные гарантии исключения рисков вторжения. И это нужно всем", - сказал военный. Он также заверил, что НАТО продолжит поддерживать ВСУ "решительно и убежденно". По его мнению, североатлантический альянс необходим для обеспечения международной и европейской безопасности, и даже если он будет "о двух головах" (американской, обращенной в Индо-Тихоокеанский регион, и европейской), сердце останется единым.

В отношении порога военных расходов высокопоставленный представитель НАТО указал, что 2% ВВП недостаточно для поддержания оперативности для противодействия угрозам, но и 5%, по его мнению, слишком высокая планка.

Ранее сообщалось, что в кругу западноевропейских стран ведутся дискуссии о развертывании контингентов Франции, Великобритании и Польши, чтобы "гарантировать будущее прекращение огня и прочный мир на Украине". 17 февраля по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже были организованы переговоры между лидерами восьми европейских стран, а также представителями институтов ЕС и НАТО. Встреча завершилась без какого-либо совместного заявления. Покинувший ее первым канцлер ФРГ Олаф Шольц не скрывал раздражения по поводу дискуссий об отправке европейских военных для участия в возможной миротворческой миссии на Украине и назвал подобные дебаты совершенно преждевременными. Как сообщали СМИ, против также высказались премьер-министры Испании Педро Санчес и Италии Джорджа Мелони. Позже Макрон в интервью, опубликованном в газете La Dépêche, заявил, что Франция не ведет подготовку к отправке войск на Украину.

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы не против отправки европейских миротворцев на Украину. При этом в американской администрации заявляли, что участие американского контингента исключается.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что Россия отрицательно относится к идее размещения европейских миротворцев на Украине, это шаг в сторону эскалации. 

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