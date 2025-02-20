Войти
РИА Новости

Первые УТС-800 для Минобороны приступили к испытаниям, заявили в УЗГА

216
0
0
Самолет УТС-800
Самолет УТС-800.
Источник изображения: © АО "УЗГА"/Telegram

УЗГА: первые самолеты УТС-800 для Минобороны приступили к испытаниям

АБУ-ДАБИ, 19 фев - РИА Новости. Первые два серийных учебно-тренировочных самолета УТС-800, переданные в 2024 году Минобороны РФ, приступили к программе испытаний, сообщил РИА Новости на международной выставке вооружений IDEX 2025 официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, разработчик и производитель самолета).

"Переданные в конце 2024 года министерству обороны России два учебно-тренировочных самолета УТС-800 приступили к программе испытаний. Первый борт УТС-800 также продолжает летные испытания. Проведенные полеты показали правильность принятых основных технических и эргономических решений", - сказал представитель компании-разработчика.

По оценке летчиков, выполнявших полеты, самолет устойчив и управляем, легок в управлении, "прощает" ошибки в технике пилотирования. Согласно заключению пилотов, УТС-800 пригоден для летчиков низкой квалификации. Самолет не требует экстраординарных навыков, что является преимуществом для учебного самолета.

"По результатам были подтверждены основные летно-технические характеристики: посадочная скорость, скорость отрыва, также была проведена оценка устойчивости и управляемости", - сказал представитель УЗГА.

По его словам, у самолета хороший обзор — большая площадь остекления несмотря на то, что двигатель расположен в передней части самолета. Летчики отмечают, что не ощущают никаких моментов от винта, которые нужно активно парировать. Кроме того, у самолета высокая скороподъемность. Большая тяговооруженность создает ощущение динамичной машины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.02 03:38
  • 8
Балицкий: "замораживание" СВО станет угрозой всему Русскому миру
  • 20.02 02:52
  • 1
Задача Путина/россиян на Украине очень проста, понятна, и сейчас легко достижима
  • 19.02 20:49
  • 0
Ответ на "Alea iacta est: англосаксы готовятся воевать до конца"
  • 19.02 20:43
  • 1
Беспилотник Supercam подходит для выдачи целеуказаний кораблям и подлодкам ВМФ
  • 19.02 17:34
  • 0
Единое оборонное пространство России и Беларуси – в рамках закона
  • 19.02 17:23
  • 7656
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.02 17:21
  • 0
«Нелепо спасаться от приговора, когда можно спастись от суда»
  • 19.02 15:03
  • 1
Модуль Blue Ghost 1 вышел на орбиту вокруг Луны
  • 19.02 15:00
  • 1
ГУР Украины: в России запущено серийное производство дронов «Герань-3» с реактивным двигателем
  • 19.02 12:43
  • 1
ФСВТС: у партнеров "стоит на повестке дня" вопрос модернизации их российских танков
  • 19.02 12:16
  • 2
Чемезов: все образцы техники из РФ на IDEX-2025 доработаны с учетом опыта СВО
  • 19.02 09:44
  • 151
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 19.02 09:37
  • 4
Российский «Бережок» испытали против морских дронов
  • 19.02 09:27
  • 5
Армия США получила первые ракеты PrSM
  • 19.02 08:40
  • 2
Нечаев: финансировавшим ВСУ западным компаниям надо запретить возврат в РФ