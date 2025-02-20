The Times: Британия может организовать миссию ВВС над Украиной

Газета уточняет, что это не будет означать установление бесполетной зоны над страной

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Великобритания рассматривает возможность организации патрулирования воздушного пространства Украины после урегулирования конфликта вместо отправки сухопутных войск. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что речь идет о миссии, похожей на программу НАТО по защите воздушного пространства прибалтийских республик. Согласно источникам издания в ВВС Соединенного Королевства, военные самолеты, включая истребители Eurofighter Typhoon, в таком случае могут быть размещены в Польше. При этом газета подчеркнула, что миссия не означает установление бесполетной зоны над Украиной, поскольку такая операция потребовала бы постоянного присутствия натовских самолетов в украинском небе.

16 февраля в статье для газеты The Daily Telegraph премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить войска на Украину в качестве гарантий безопасности для властей в Киеве с целью урегулирования конфликта. Позднее он обусловил возможное размещение на Украине вооруженных сил стран Европы гарантиями со стороны США. 18 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что был бы не против отправки европейских миротворцев на Украину, однако Вашингтон не собирается посылать туда своих военнослужащих.

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник по итогам переговоров с представителями администрации США в Эр-Рияде указал, что появление войск Североатлантического альянса на территории Украины является неприемлемым для Москвы.