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РИА Новости

В "Алмаз-Антей" рассказали об интересе к С-400, "Витязю" и "Викингу"

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Работа ракетных комплексов С-400
Работа ракетных комплексов С-400.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

"Алмаз-Антей": иностранных заказчиков интересуют С-400, "Витязь" и "Викинг"

АБУ-ДАБИ, 19 фев - РИА Новости. Иностранные заказчики проявляют высокий интерес к российским зенитным ракетным системам и комплексам ЗРС С-400, "Антей-4000", С-350Е "Витязь", ЗРК "Викинг", "Тор-М2К/Э2", сообщили РИА Новости в пресс-службе Концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

"Со стороны инозакачиков высокий интерес проявляется к широкому перечню современных образцов техники номенклатуры концерна: как к боевым системам и комплексам (например, ЗРС С-400, "Антей-4000", С-350Е "Витязь", ЗРК "Викинг", "Тор-М2К/Э2"), так и различной радиолокационной технике (в частности, РЛС "Подлет-К1КЕ", "Гамма-С1ТЕ", "Каста-ВМЕ", РЛС "Аистенок")", - сказал собеседник агентства на полях выставки IDEX 2025.

Он отметил, что не только спецоперация на Украине, но и развитие ситуации на Ближнем Востоке продемонстрировали повышение значимости систем ПВО/ПРО для обеспечения успеха в вооруженном конфликте в современных условиях.

"В ходе практического применения в реальных боевых условиях в ходе специальной военной операции техника концерна продемонстрировала высокие боевые и эксплуатационные характеристики. Все это повышает интерес к ней со стороны иностранных заказчиков", - добавил собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, интерес заказчиков к технике "Алмаз-Антея" подстёгивает и то, что концерн, как субъект военно-технического сотрудничества, предлагает пакет услуг по послепродажному обслуживанию техники. Таким образом обеспечивается продление её жизненного цикла. Кроме того, среди предложений "Концерна" проекты, которые задействуют в выполнении этих работ местные компании страны-импортера.

Международная выставка вооружений IDEX 2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.

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Страны
ОАЭ
Украина
Продукция
Tор-М2
Аистенок
С-400 Триумф
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