Концерн "Калашников" предложил вооружить операторов БПЛА новыми укороченными АК

Также их могут использовать водители автобронетехники, связисты и другие военнослужащие, для которых стрелковое оружие не является основным видом вооружения, отметил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев

АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС/. Новые укороченный и компактный автоматы Калашникова АК-12 и АК-15 подойдут для вооружения, в том числе операторов беспилотников. Об этом ТАСС на международной выставке IDEX-2025 сообщил главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

"Субкомпактные версии в первую очередь рассматриваются, например, для операторов БПЛА, водителей автобронетехники, связистов и прочих. То есть тех военнослужащих, для которых стрелковое оружие не является основным видом вооружения. Что касается компактной версии - это в первую очередь подразделения специального назначения и подразделения, выполняющие задачи в рамках ограниченного пространства и в случае размещения личного состава в подвижных носителях", - сообщил он.

"Калашников" в Абу-Даби впервые показывает общественности укороченные и малогабаритные модификации автоматов АК-12 и АК-15, о разработке которых сообщил в январе.