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ТАСС

В РФ разрабатывают новые типы динамической защиты для танков

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Т-72Б3 с усиленной динамической защитой
Т-72Б3 с усиленной динамической защитой на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Источник изображения: Вестник Мордовии

В пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" добавили, что динамическая защита типа "Реликт", которая применяется на современных образцах, относится к передовым по своей эффективности

АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС/. Российские специалисты разрабатывают новые типы динамической защиты для отечественных танков, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) на международной выставке IDEX-2025.

"Специалисты продолжают работать над повышением защиты танков как пассивной, так и активной. Применяемая на современных образцах динамическая защита типа "Реликт" относится к передовым по своей эффективности. Работы над новыми типами динамической защиты ведутся", - сообщили там.

Динамическая защита использует принцип направленного взрыва заряда взрывчатого вещества на попадающий в машину снаряд, чтобы снизить его пробивную способность и наносимые им повреждения. "Реликт", которым оснащаются Т-72Б3 и Т-90М, отличает высокая ремонтопригодность, которая достигается модульной конструкцией. Применение нового взрывчатого состава позволило поднять эффективность и надежность работы комплекса динамической защиты против бронебойных подкалиберных оперенных снарядов, в том числе и низкоскоростных, против которых устаревшая защита могла работать нестабильно. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
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