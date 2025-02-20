В РФ разрабатывают новые типы динамической защиты для танков

В пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" добавили, что динамическая защита типа "Реликт", которая применяется на современных образцах, относится к передовым по своей эффективности

АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС/. Российские специалисты разрабатывают новые типы динамической защиты для отечественных танков, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) на международной выставке IDEX-2025.

"Специалисты продолжают работать над повышением защиты танков как пассивной, так и активной. Применяемая на современных образцах динамическая защита типа "Реликт" относится к передовым по своей эффективности. Работы над новыми типами динамической защиты ведутся", - сообщили там.

Динамическая защита использует принцип направленного взрыва заряда взрывчатого вещества на попадающий в машину снаряд, чтобы снизить его пробивную способность и наносимые им повреждения. "Реликт", которым оснащаются Т-72Б3 и Т-90М, отличает высокая ремонтопригодность, которая достигается модульной конструкцией. Применение нового взрывчатого состава позволило поднять эффективность и надежность работы комплекса динамической защиты против бронебойных подкалиберных оперенных снарядов, в том числе и низкоскоростных, против которых устаревшая защита могла работать нестабильно.