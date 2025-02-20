Новый универсальный боеприпас Д-30СН применяется самолетами и РСЗО

Источник изображения: Фото: телеграм-канал "Донбасский партизан"

Российская армия продолжает применять новые высокоточные авиационные боеприпасы Д-30СН. Сообщается, что именно такие средства поражения были использованы в минувший вторник для уничтожения важного для ВСУ путепровода, располагавшегося между Комаром и Федоровкой.

Как сообщает телеграм-канал "Донбасский партизан", этот объект являлся для противника ключевой логистической артерией. В настоящее время он полностью разрушен, и движение по этому направлению невозможным.

Ранее по путепроводу осуществлялась переброска тяжелой и легкой бронетехники, артиллерии, живой силы, а также топлива и боеприпасов.

Что касается УМПБ (универсальный межвидовой планирующий боеприпас) Д-30СН, то, согласно предположениям открытых источников, такие средства поражения имеют массу 250 килограммов. Они комплектуются оборудованием для точного наведения и могут поражать цели, находящиеся на удалении в несколько десятков километров.

Оружие могут применять как боевые самолеты, так и реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Торнадо-С". Проведенная проверка Д-30СН в зоне специальной военной операции подтвердила высокую эффективность новейшей отечественной разработки.