Войска РФ получили по ГОЗ комплексы управления артиллерией "Планшет-А"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) выполнили гособоронзаказ (ГОЗ) по поставке в российские войска комплексов управления огнем артиллерии "Планшет-А". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

"В 2024 году холдинг своевременно выполнил все обязательства по изделию в рамках государственного оборонного заказа. "Планшет-А" предназначен для обеспечения автоматизированной подготовки стрельбы и управления огнем, выполнения огневых задач всеми видами артсистем", - сказали там, отметив, что получают положительные отзывы от российских военнослужащих о разработке.

В холдинге добавили, что комплекс может интегрироваться со средствами разведки, включая беспилотные летательные аппараты. Это позволяет получать и обрабатывать данные в режиме реального времени. "Планшет-А" может управлять стрельбой практически со всех состоящих на вооружении артиллерийских систем и всей номенклатуры боеприпасов - оно адаптируется под любое артиллерийское подразделение, в том числе смешанного типа.

"Планшет-А" - первый российский планшет, предназначенный для управления огнем артиллерии. Он разработан ВНИИ "Сигнал" и впервые представлен на форуме "Армия-2020". Ранее ТАСС сообщал, что специалисты "Сигнала", исходя из опыта применения в спецоперации комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А", повысили скорость его работы и значительно упростили алгоритм действий оператора.