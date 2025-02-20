Telegraph: в Европе вряд ли смогут сформировать воинский контингент для Украины

Газета отметила, что постоянное размещение войск является маловероятным сценарием из-за "нагрузки на внутренние ресурсы" европейских стран

ЛОНДОН, 18 февраля. /ТАСС/. Европейские государства вряд ли смогут сформировать постоянный миротворческий контингент на Украине, поскольку подобная задача потребует больших вложений. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Согласно изданию, потенциально так называемую миротворческую миссию могли бы взять на себя североевропейские страны, входящие в Объединенные экспедиционные силы под командованием Великобритании, а также Франция. Газета отметила, что таким образом Запад смог бы сформировать контингент численностью до 50 тыс. военнослужащих.

Однако The Daily Telegraph подчеркнула, что размещение войск потребует создания военной инфраструктуры на Украине. Кроме того, европейские страны в таком случае должны будут включить в состав контингента значительную часть своих военнослужащих и снабдить его необходимым вооружением на фоне истощения своих арсеналов. Газета добавила, что постоянное размещение войск является маловероятным сценарием из-за "нагрузки на внутренние ресурсы" Европы.

16 февраля в статье для The Daily Telegraph премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить войска на Украину в качестве гарантий безопасности для властей в Киеве с целью урегулирования конфликта. Позднее он обусловил возможное размещение на Украине вооруженных сил стран Европы гарантиями со стороны США.