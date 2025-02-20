Финляндия допустила размещение миротворцев на Украине под эгидой ОБСЕ

Финский премьер Петтери Орпо подчеркнул, что "поддержание мира требует активного применения силы"

СТОКГОЛЬМ, 18 февраля. /ТАСС/. Потенциальная миротворческая миссия на линии прекращения огня на Украине могла бы быть организована под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил финский премьер-министр Петтери Орпо.

Он заявил, что одним из вариантов является мониторинг линии прекращения огня. По его словам, подобная миссия может быть организована под эгидой ОБСЕ. При этом премьер подчеркнул, что "поддержание мира требует активного применения силы". Его слова передает телекомпания Yle.

"Хотя из Соединенных Штатов поступают разные сигналы, в сложившейся ситуации абсолютно необходимо укреплять трансатлантические отношения с нашим самым важным союзником. Безопасность Европы и Финляндии во многом зависит от вклада Соединенных Штатов", - сообщил Орпо.

До этого Орпо заявил, что в Хельсинки пока не определились со своей позицией относительно потенциальной отправки европейского миротворческого контингента на Украину. В январе Финляндия заняла пост председателя ОБСЕ на 2025 год.

Ранее в статье для газеты The Daily Telegraph британский премьер Кир Стармер заявил о готовности отправить войска на Украину в качестве гарантий безопасности для властей в Киеве с целью урегулирования конфликта. Однако он обусловил возможное размещение на Украине вооруженных сил стран Европы гарантиями со стороны США. По словам премьер-министра Нидерландов Дика Схофа, королевство также не исключает отправку миротворцев на Украину при соблюдении определенных условий, к которым, в частности, относятся четкий мандат и поддержка Вашингтона в случае эскалации.