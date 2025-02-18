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ТАСС

Слуцкий: европейские силы сдерживания на Украине усилят эскалацию конфликта

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Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Источник изображения: © Сергей Булкин/ ТАСС

Глава комитета Госдумы по международным делам уточнил, что любые силы, введенные в зону украинского конфликта без согласия ООН, станут законной целью армии России

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Решение о введении европейских миротворцев на территорию Украины повлечет ее дальнейшую оккупацию и эскалацию конфликта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"В Париже собрались сторонники продолжения войны до последнего украинца и нанесения стратегического поражения России. Возможные решения о развертывании на Украине каких-либо европейских сил сдерживания - про дальнейшую эскалацию и оккупацию Украины", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале, комментируя намерения участников неформального саммита европейских лидеров в Париже.

Слуцкий добавил, что любые силы сдерживания, введенные в зону украинского конфликта без согласия ООН, станут законной целью армии России.

Инициатива Макрона о сборе глав правительств восьми европейских стран для выработки гарантий безопасности Украины обречена на провал, считает Слуцкий. По его словам, неформальный саммит в Париже не способен предложить реальных путей выхода из украинского конфликта. Слуцкий считает, что Франция и Германия утратили доверие из-за обмана с Минскими соглашениями и не считаются способными на договоренности, особенно с учетом возобновления контактов между Россией и США.

"Голоса в пользу размещения европейских вооруженных контингентов на Украине тонут в заявлениях шефа Пентагона и "переобувшегося в воздухе" Генсека НАТО о том, что "миротворческий корпус" не может выступать под эгидой Североатлантического альянса. Да и на миротворчество это никак не тянет, скорее на охранку узурпатора Зеленского", - отметил парламентарий.

Экстренная неформальная встреча лидеров государств - членов ЕС, посвященная вопросам безопасности в Европе проходит в Париже 17 февраля 2025 года В ней участвуют главы правительств Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Франции. Также на встрече присутствуют председатели Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. 

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