Нечаев: финансировавшим ВСУ западным компаниям надо запретить возврат в РФ

По словам руководителя фракции партии "Новые люди" в ГД, также необходимо вводить повышенные пошлины для всех западных товаров, которые в России научились делать не хуже

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Западные компании, которые финансировали ВСУ, должны получить запрет на возвращение в Россию. Об этом заявил ТАСС руководитель фракции партии "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев.

"Партия "Новые люди" за то, чтобы в мирные времена наша экономика развивалась. Поэтому мы предлагаем <...> для компаний, которые ушли из России, раскритиковав политику нашей страны, ввести возвратный платеж. По сути, индульгенцию. Каждый имеет право на ошибку. Но не бесплатно. А тем, кто все эти годы финансировал ВСУ, нужно запретить возвращаться вообще", - отметил депутат.

По его словам, также необходимо вводить повышенные пошлины для всех западных товаров, которые в России научились делать не хуже. "Для отраслей, где мы еще не все делаем сами, вводить жесткие требования по локализации. Так, например, работает с Haval. Китайцы продают свои авто дешевле, но обязаны с каждым годом все больше деталей производить у нас", - добавил Нечаев.

Он отметил, что Россия - не проходной двор, но западные компании так не считают. Три года назад многие из них ушли, громко хлопнув дверью и теперь снова хотят вернуться и продолжить зарабатывать, пояснил Нечаев.

"Дать вернуться просто так - это неуважение. В первую очередь - к нашим предпринимателям. Они три года вкалывали, чтобы в России все было. Помогали СВО. Развивались, вопреки росту налогов и запредельной ставке ЦБ. И худшее, что можно придумать, - сказать им: "Спасибо, но вы больше не нужны. У нас тут Bershka возвращается. Сворачивайтесь", - пояснил лидер "Новых людей".

Во вторую очередь, считает Нечаев, это неуважение к здравому смыслу. "Три года мы занимались импортозамещением. Достигли успехов. В мирное время нужно эти успехи закреплять, а не снова заваливать наш рынок западными товарами. Это все равно, что засеивать свое поле, а потом покупать хлеб у соседа", - подчеркнул парламентарий.