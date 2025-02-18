WP: Европа рассматривает вариант размещения на Украине 25-30 тыс. военных

Они будут находиться не на линии соприкосновения, пишет газета

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Европейские лидеры рассматривают вариант развертывания на территории Украины контингента численностью 25-30 тыс. военных, однако они будут находиться не на линии соприкосновения. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон проводит в Париже встречу с некоторыми лидерами стран ЕС, чтобы "подтолкнуть к более конкретному планированию европейской поддержки Украины и достичь консенсуса относительно возможного размещения войск".

"Последняя версия европейского планирования предусматривает создание сил <…> "сдерживания" в составе нескольких бригад, возможно, от 25 тыс. до 30 тыс. военнослужащих, которые не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы продемонстрировать силу, если российские войска возобновят войну", - пишет газета со ссылкой на источники.

Издание также отмечает, что "европейские сторонники Украины борются за роль в переговорах по прекращению конфликта". Как указывается в материале, "перспектива размещения войск на Украине набирает обороты среди европейских лидеров, поскольку администрация [президента США Дональда] Трампа стремительно продвигается к прямым переговорам с Москвой".

В понедельник в Париже проходит неформальная встреча с участием глав правительств Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов, Дании и Великобритании, на которой должны рассмотреть "гарантии безопасности Украине". Премьер Великобритании Кир Стармер заявил о готовности Лондона направить свои войска на Украину, аналогичное намерение высказывала ранее Швеция в случае достижения мирного соглашения.