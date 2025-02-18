«Вертолеты России» представляют на IDEX-2025 линейку вертолетов для экстренных служб

В экспозиции — новейшая модификация противопожарного Ка-32А11М, «Ансаты» в санитарном и полицейском вариантах, а также Ми-38 в VIP-комплектации

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех покажет на IDEX-2025 линейку вертолетов для эффективной работы экстренных служб. В экспозиции представлена новейшая модификация противопожарного вертолета Ка-32А11М и два «Ансата» — в санитарном и полицейском вариантах. Также холдинг демонстрирует Ми-38 в VIP-комплектации.

Легкий многоцелевой «Ансат» серийно выпускается на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России». Эти машины хорошо известны не только в России, но и за ее пределами благодаря высокой эффективности при спасении и эвакуации пациентов. У вертолета самая вместительная кабина в своем классе — в ней, не затрудняя работу медицинских работников, размещается полноценный реанимационный модуль.

«Ансаты» зарекомендовали себя как надежные, быстрые и высокоманевренные машины. Еще одно их преимущество — высокая готовность к взлету и способность садиться на малые необорудованные площадки, например на трассы, а также в условиях городской застройки. Эти качества делают машину привлекательной для различных служб, поэтому на IDEX представлена также полицейская модификация вертолета.

Ка-32А11М — новейшая версия одного из лучших в мире противопожарных вертолетов. Ка-32 отличаются удобством пилотирования, высокой маневренностью и устойчивостью в режиме висения. Машина сохраняет эффективность при борьбе с огнем в любых климатических условиях, успешно работает при экстремально высоких и низких температурах. При этом вертолет может использоваться для горизонтального тушения пожаров в высотных зданиях, даже при плотной городской застройке, что особенно актуально для ОАЭ.

Ми-38 в VIP-версии обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров даже в сложных условиях, при перелетах на большие расстояния. Вертолет оснащен двумя российскими двигателями ТВ7-117В с пылезащитными устройствами, которые предохраняют двигатели от песка во время полета над пустыней. Это важно для стран ближневосточного региона, например ОАЭ. В зависимости от оснащения Ми-38 может выполнять самые различные задачи. Например, стать «бортом № 1» в авиационном отряде главы государства, перевозить пассажиров, грузы, в том числе колесную технику. В VIP-комплектации борт оборудован для перевозки 14 пассажиров в сопровождении бортпроводника. В пассажирской версии Ми-38 — лидер в своем классе по вместимости — он может перевозить до 30 человек. В транспортной версии вертолет также может перевозить до 5 тонн груза в транспортной кабине.

Международная оборонная выставка IDEX-2025 пройдет в Абу-Даби с 17 по 21 февраля. На стенде «Рособоронэкспорта» компании Госкорпорации Ростех представят около 200 новейших образцов вооружения, техники и гражданской продукции.