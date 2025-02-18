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Ростех

«Росэлектроника» подвела итоги научно-технического развития за 2024 год

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В минувшем год в компании создано 16 научно-технических заделов, разработано 6 инновационных технологий и более 20 образцов современной радиоэлектронной продукции

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех подвел итоги научно-технического развития за 2024 год в рамках стратегической сессии, состоявшейся в РТУ МИРЭА. За минувший год в холдинговой компании в инициативном порядке было создано 16 научно-технических заделов, разработано 6 инновационных технологий и более 20 образцов современной радиоэлектронной продукции.

Предприятиями «Росэлектроники» в прошлом году были разработаны восемь типов средств связи различного вида базирования, четыре типа программно-аппаратных комплексов информационного обмена, а также ряд типов перспективной электронной компонентной базы. В целом реализация комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ обеспечила прирост ключевых показателей развития технологий и техники по 14 направлениям научно-технического развития.

Генеральный директор «Росэлектроники» Сергей Сахненко в своем выступлении рассказал участникам конференции об утвержденной Стратегии научно-технического развития холдинговой компании до 2035 года. Документ был разработан для обеспечения реализации целеполагающих документов, в том числе «Основ государственной политики в области развития электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу». Основной целью Стратегии стало создание конкурентоспособной инновационной радиоэлектронной продукции, обеспечивающей технологический суверенитет в решении задач по реализации национальной безопасности.

«Сегодня мы подвели первые итоги нашей работы и уже можем сказать, что в холдинге сконцентрирован мощный научный потенциал. В 2025 году мы продолжим работать над реализацией нашей Стратегии — должны появляться новые научно-технические заделы, создаваться базовые технологии по ключевым направлениям научно-технического развития. Конечно, наша задача — не просто разрабатывать новые решения, а применять их на благо национальной безопасности. Результаты интеллектуальной деятельности должны использоваться для создания широкого ряда востребованных систем и комплексов», — заявил генеральный директор «Росэлектроники» Сергей Сахненко.

В конференции приняли участие более 220 человек, в том числе руководители научных подразделений предприятий «Росэлектроники», представители Госкорпорации Ростех — управляющий директор по науке и технологиям Юрий Коптев, управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Елена Дружинина, директор по особым поручениям Иван Абанин. Также мероприятие посетили академики РАН Валерий Бондур, Виктор Савиных, Александр Сигов, ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин и директор Центра квантовых технологий МГУ им. Ломоносова Николай Сысоев. С приветственным словом на конференции выступил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

«Наш университет ведет активную работу с холдингом, многие наши выпускники трудоустраиваются на предприятия „Росэлектроники“, а некоторые начинают строить карьеру в холдинге еще до получения диплома. В РТУ МИРЭА при непосредственном участии „Росэлектроники“ создана передовая инженерная школа „СВЧ Электроника“. Мы готовы выстраивать комплексное взаимодействие с предприятиями холдинга и приглашаем аккумулировать целевой заказ на подготовку кадров в нашем университете», — заявил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Госкорпорации Ростех Елена Дружинина в ходе своего выступления на стратегической сессии рассказала об инструментах кооперации промышленных предприятий и научно-образовательных организаций.

«Результаты научно-технологического развития АО „ОПК“ за 2024 год демонстрируют важность взаимодействия научного и бизнес-сообществ. Мы продолжим укреплять эти связи, чтобы обеспечить инновационное будущее холдинга „Росэлектроника“, в том числе в рамках нацпроектов по обеспечению технологического лидерства», — отметила Елена Дружинина.

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