Войти
Военное обозрение

НАТО будет перенимать у ВСУ опыт по противостоянию с Россией на базе специально созданного в Польше центра

217
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Военные стран НАТО будут перенимать у военнослужащих ВСУ опыт по противостоянию с Россией на базе специально открытого для этих целей в польском городе Быдгощ Центра обучения, тренинга и анализа «НАТО-Украина» (JATEC).

По словам заместителя генерального секретаря альянса Радмилы Шекеринской, JATEC является одним из важнейших объектов для НАТО, направленных на укрепление оборонительных возможностей объединения. Создание центра обучения наглядно демонстрирует, что Украина является близким партнером НАТО.

На базе открытого в Польше объекта Украина и НАТО будут совместно изучать опыт, приобретенный за время вооруженного конфликта. В частности, Объединенный центр анализа, подготовки и образования будет сосредотачиваться на многосредных операциях, когнитивной войне, комплексной безопасности и обороне.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Литвы заявил, что странам Европы следует наращивать свой военный потенциал, поскольку у НАТО есть 3–4 года на подготовку к большой войне с Россией. На фоне возможного ослабления администрацией Трампа американского военного присутствия в Европе, по мнению литовского министра, необходимо создать оборонительную коалицию, в которую войдут Прибалтика, Польша, страны Северной Европы и Великобритания. Все участники альтернативного НАТО военного объединения, помимо прочего, должны быть готовы к увеличению своих оборонных расходов до четырех-пяти процентов от ВВП.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Литва
Польша
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.02 04:34
  • 1
Чего хочет Путин и как поступит Америка? (The Spectator, Великобритания)
  • 18.02 04:16
  • 7634
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.02 03:02
  • 7
Песков прокомментировал предположения о предстоящем банкротстве госкорпорации «Роснано»
  • 18.02 00:57
  • 4
Иран открывает эру бюджетных авианосцев
  • 17.02 22:31
  • 2
Глава концерна Rheinmetall назвал сроки запуска строящегося на Украине завода по производству снарядов
  • 17.02 17:41
  • 0
Международная оборонная выставка IDEX-2025 – себя показать и других посмотреть
  • 17.02 16:24
  • 1
Может превзойти российский «Панцирь-С»: в западной прессе оценили новый турецкий зенитный комплекс Gürz 150
  • 17.02 16:04
  • 1
В Индии оценили VR-тренажер Су-57Э
  • 17.02 14:47
  • 31
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 17.02 11:52
  • 2
Такого все больше. Чем российская армия удивляет ВСУ
  • 17.02 08:49
  • 6
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 17.02 01:31
  • 1
Путин ждал этого момента три года: Зеленского “выставили на мороз” (CNN, США)
  • 17.02 01:10
  • 3
«Холодный душ» для ЕС: Пекин предложил организовать встречу лидеров США и России, а также послать на Украину своих миротворцев
  • 16.02 23:31
  • 466
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 15.02 02:22
  • 4
Россия подтвердила, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году. Кому же достанутся первые самолеты — Алжиру или Северной Корее? (Military Watch Magazine, США)