НАТО будет перенимать у ВСУ опыт по противостоянию с Россией на базе специально созданного в Польше центра

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Военные стран НАТО будут перенимать у военнослужащих ВСУ опыт по противостоянию с Россией на базе специально открытого для этих целей в польском городе Быдгощ Центра обучения, тренинга и анализа «НАТО-Украина» (JATEC).

По словам заместителя генерального секретаря альянса Радмилы Шекеринской, JATEC является одним из важнейших объектов для НАТО, направленных на укрепление оборонительных возможностей объединения. Создание центра обучения наглядно демонстрирует, что Украина является близким партнером НАТО.

На базе открытого в Польше объекта Украина и НАТО будут совместно изучать опыт, приобретенный за время вооруженного конфликта. В частности, Объединенный центр анализа, подготовки и образования будет сосредотачиваться на многосредных операциях, когнитивной войне, комплексной безопасности и обороне.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Литвы заявил, что странам Европы следует наращивать свой военный потенциал, поскольку у НАТО есть 3–4 года на подготовку к большой войне с Россией. На фоне возможного ослабления администрацией Трампа американского военного присутствия в Европе, по мнению литовского министра, необходимо создать оборонительную коалицию, в которую войдут Прибалтика, Польша, страны Северной Европы и Великобритания. Все участники альтернативного НАТО военного объединения, помимо прочего, должны быть готовы к увеличению своих оборонных расходов до четырех-пяти процентов от ВВП.