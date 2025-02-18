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ТАСС

Небензя заявил о шансах, что горячая фаза украинского кризиса вскоре закончится

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам постоянного представителя РФ при ООН, "прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения сами по себе не являются гарантиями его урегулирования"

ООН, 17 февраля. /ТАСС/. Приход к власти представителей Республиканской партии в США привел к появлению шансов на то, что горячая фаза конфликта на Украине может вскоре закончиться. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании, приуроченном к 10-й годовщине принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

"Была потеряна возможность превращения Украины в цивилизованное государство, где уважение прав всех граждан осуществляется без какой-либо дискриминации по политическим, языковым или национальным признакам, - подчеркнул он. - Господин председатель, все мы видим, какие процессы происходят сегодня в мире после прихода к власти республиканской администрации в США. Как мы и призывали на протяжении многих последних месяцев, в игру, наконец, активно включилась дипломатия. Появились шансы на то, что горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться".

По словам дипломата, "прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения сами по себе не являются гарантиями его урегулирования". "Это важнейший урок "Минска", и его должны усвоить те, кто будет работать сегодня над новыми контурами возможных договоренностей. Тем более, что европейские политические карлики не скрывают, что в случае прекращения огня они намерены заняться перевооружением Украины и готовить ее к возобновлению войны", - пояснил Небензя. 

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