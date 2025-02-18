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ТАСС

ФРГ предоставила Киеву новый пакет помощи

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Источник изображения: topwar.ru

В него вошли бронемашины и ударные беспилотники

БЕРЛИН, 17 февраля. /ТАСС/. Германия обновила перечень переданных Украине вооружений, в него вошли в том числе 56 бронемашин MRAP, ракета для IRIS-T SLM, ракета для IRIS-T SLS, 300 ударных беспилотников HF-1 и другие вооружения. Это следует из списка военной помощи ВСУ, опубликованного на сайте правительства ФРГ.

Кроме того, новый пакет, в частности, включает в себя снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, 41 тыс. боеприпасов для ЗСУ Gepard, 4 самоходных артиллерийских установки Zuzana 2, 50 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2 тыс. - калибра 122 мм. Также Берлин передал Киеву 51 разведывательный беспилотник Vector с запчастями, 245 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, стрелковое оружие (винтовки, пулеметы и автоматы), патроны, шерстяные одеяла и перевязочные жгуты.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил журналистам в Берлине, что Бундестаг должен как можно быстрее принять решение, в соответствии с которым станут возможными дополнительные расходы на поддержку Украины за пределами федерального бюджета. Он объяснил необходимость дополнительных расходов для Киева чрезвычайной ситуацией для бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 115 Основного закона ФРГ.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Как отмечал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, ФРГ с начала конфликта на Украине предоставила Киеву разного рода помощь на сумму примерно 44 млрд евро. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около 4 млрд евро, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом. 

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Dana vz.77
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SLS
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