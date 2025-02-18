В США заявили об успехе российского ОПК на оборонных выставках

Defense News: Российский ОПК добился успеха на арабских оборонных выставках

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) добился успеха на оборонных выставках International Defence Exhibition & Conference (IDEX) и Naval Defence & Maritime Security Exhibition (NAVDEX) в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет американское издание Defense News.

«Огромный стенд контрастирует с обстановкой на недавних выставках, где российские производители оружия старались не привлекать к себе внимания или — в случае европейских выставок — вообще не допускались», — заявили в публикации.

Там отмечается, что обстановка на выставке IDEX в 2025 году значительно отличалась от ситуации 2023-го, когда «российские компании даже не были указаны на официальном сайте выставки, хотя им все равно было предоставлено место в отдельном павильоне за пределами главного зала».

На этот раз, отмечает издание, российские экспоненты разместились в одном из самых оживленных залов выставки, рядом с такими крупными региональными игроками, как Military Industries из Саудовской Аравии и Barzan Holdings из Катара. Согласно публикации, российские образцы вооружений, в частности, танк Т-90 «Прорыв», который был размещен в центре павильона, привлекли значительное внимание посетителей.

Ранее глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в интервью ТАСС сообщил, что экспортную версию российского танка Т-90 «Прорыв» высоко оценивают на Ближнем Востоке.