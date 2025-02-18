Келлог проконсультировался с НАТО по вопросу урегулирования украинского конфликта

Как отметил генсек альянса Марк Рютте, предстоит еще многое сделать

БРЮССЕЛЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог проконсультировался с союзниками по НАТО относительно урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.

"Так приятно принимать Кита Келлога в Брюсселе. Сегодня он консультировался с союзниками в НАТО о совместной работе по обеспечению справедливого и прочного мира на Украине. Нам предстоит многое сделать, и мы будем тесно сотрудничать, чтобы положить конец войне и обеспечить прочную безопасность для всех нас", - написал он в X.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Келлог намерен посетить Украину.

10 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Келлог не планирует посещать Москву в рамках предстоящей поездки в Европу. Как оно уточняло, он встретится с европейскими чиновниками на полях Мюнхенской конференции по безопасности для проработки плана урегулирования конфликта на Украине, посетит ряд европейских столиц.