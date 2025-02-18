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ТАСС

МИД Вьетнама: республика готова предоставить площадку для переговоров по Украине

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Флаг Вьетнама
Флаг Вьетнама.
Источник изображения: rosukrinform.com

Глава дипведомства Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам, будучи другом России и Украины, занимает последовательную, взвешенную и объективную позицию в российско-украинском конфликте

ХАНОЙ, 17 февраля. /ТАСС/. Вьетнам готов предоставить площадку для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Андреем Сибигой, сообщил новостной портал VTC News.

Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам, будучи другом России и Украины, занимает последовательную, взвешенную и объективную позицию в российско-украинском конфликте, подчеркнув, что все спорные вопросы должны решаться мирными средствами, в соответствии с основными принципами международного права и Уставом ООН. Вьетнам, по его словам, готов поддержать посреднические усилия международного сообщества по поиску прочного мирного решения конфликта с участием всех заинтересованных сторон. "Вьетнам готов предоставить место для встречи, переговоров, а также принимать участие в восстановлении Украины после завершения конфликта", - подтвердил руководитель вьетнамского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Украины, как сообщается, отметил, что Украина придает большое значение дружбе и сотрудничеству с Вьетнамом, а также приветствует позицию Вьетнама по российско-украинскому конфликту.

В ходе разговора, который состоялся по инициативе украинской стороны, министры договорились поддерживать контакты и обмениваться делегациями на всех уровнях, а также провести в скором времени политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел. 

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