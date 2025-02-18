TNI: дроны "Ланцет" уничтожили около 50% западной артиллерии ВСУ

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские дроны-камикадзе "Ланцет" уничтожили в зоне СВО около половины западных артиллерийских систем, применяемых украинскими военными, пишет американское издание The National Interest.

"Считается, что с помощью "Ланцета-3", модернизированного варианта оригинальной системы "Ланцет", с начала конфликта было уничтожено почти 50 процентов артиллерийских систем НАТО, используемых Украиной! На самом деле, лучшего способа продать такую убойную систему потенциальным иностранным покупателям и не придумаешь", — говорится в публикации.

Так, отмечает издание, серьезно пострадали легкие гаубицы M777, польские самоходных артиллерийские установки KRAB и батареи ЗРК.

Ранее в понедельник генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев рассказал РИА Новости, что компания в 2024 году провела активную маркетинговую работу по продвижению российской продукции военного, двойного и гражданского назначения. Среди образцов такой продукции также значится комплекс "Ланцет-Э", который, по его словам, "показал свою исключительную результативность в реальных условиях".