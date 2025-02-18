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Названы отличия нового Т-90МС от прошлой модификации

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Т-90МС
Т-90МС.
Источник изображения: Анастасия Савиных / ТАСС

«Ростех»: Представленный на IDEX танк Т-90МС адаптировали к современным условиям

Российский танк Т-90МС, представленный на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ), отличается от машины, которую демонстрировали в 2015 году. Отличия от прошлой модификации назвал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передает ТАСС.

«Это не тот Т-90, который был представлен в 2015 году [на IDEX]. Это совершенно новый, модернизированный, адаптированный к военным условиям и очень хорошо себя зарекомендовавший во время специальной военной операции танк», — сказал он.

Чемезов подчеркнул, что современный Т-90МС отличается от прошлой модификации даже внешне. В частности, танк получил дополнительные модули динамической защиты и решетчатые конструкции для защиты от дронов-камикадзе.

Ранее в феврале в концерне «Уралвагонзавод» заявили, что Т-90 можно считать самым продвинутым танком в мире.

В декабре 2024 года стало известно, что «Уралвагонзавод» выполнил контракты 2024 года на поставку модернизированных танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» в войска.

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Чемезов Сергей
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