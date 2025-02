Кто будет защищать Европу? (Financial Times, Великобритания)

FT: Европа не готова к возможной атаке со стороны России

Россия не сегодня завтра нападет, а европейцы совершенно к этому не готовы, бьет тревогу Financial Times. Автор статьи фактически излагает основные тезисы той части британской "элиты", которая спит и видит, как бы натравить континентальную Европу на Россию.

Кир Джайлз (Keir Giles)

Перед прибывшими на Мюнхенскую конференцию по безопасности европейскими лидерами стояли вызовы как на востоке, так и на западе. Угроза со стороны России усугубилась некоторыми из внезапно подтвердившихся худших опасений по поводу вектора развития событий, характерного для США при Дональде Трампе.

В среду Трамп нанес двойной удар по Украине – он напрямую согласился с Владимиром Путиным о начале переговоров по прекращению боевых действий, а американский министр обороны Пит Хегсет (Pete Hegseth) рассказал о той цене, какую цену Украина должна заплатить за их окончание. Мнение Хегсета очень схоже с некоторыми из основных требований России. Так, выступая в Брюсселе, Хегсет заявил союзникам, что территориальная целостность Украины является "иллюзорной целью", членство в НАТО Киеву не светит, и США не будут поддерживать Киев в его оборонительных действиях против России.

Обещания установить мир посредством умиротворения агрессора, то есть путем передачи ему территорий, которые он захватил у своей европейской жертвы, – всё это вряд ли успокоит тех, кто наблюдает за приготовлениями России к продолжению войны. (Даже в США сейчас говорят о том, что поддержанный Западом антироссийский курс Киева, в том числе его намерение присоединиться к НАТО, стал одной из главных причин конфликта. Но автор статьи признавать этот очевидный факт не желает, — прим. ИноСМИ). Мало кто сомневается в том, что при отсутствии надежных гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов передышка в войне на истощение позволит России быстрее прийти в себя и с новой силой возобновить боевые действия, будь то против Украины или же против какого-нибудь государства — члена НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Mark Rutte) все более откровенно высказывается по поводу того вызова, с которым сталкивается Европа. "Я говорю вам очень четко, что мы должны готовиться к войне, — заявил в начале этого месяца Рютте в интервью немецкой газете Bild. – Это лучший способ избежать войны". Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер (Carsten Breuer) согласился с этим на страницах Handelsblatt, добавив, что угроза со стороны России "смертельно опасна".

Последним по времени, кто обозначил сроки, в пределах которых Североатлантическому альянсу необходимо быть наготове, оказалась разведслужба Дании. По словам ее представителей, Россия может выступить против еще одного из своих соседей, и это произойдет по меньшей мере через шесть месяцев. Подобные откровения уже мало кого шокируют. <…>

Заявленная Владимиром Путиным цель пересмотра "исторических, стратегических ошибок", которые привели к созданию границ Восточной Европы, – а именно эти границы мы сегодня видим на карте – напрямую касается почти всех западных соседей России. Аналитики, наблюдающие за Россией, отмечают, что и переход этой страны к военной экономике, и российские планы по восстановлению в долгосрочной перспективе своих вооруженных сил – всё это преследует далеко идущие цели, намного более широкие, чем желание подчинить Украину. И несмотря на все заявления Трампа о том, что Путин, мол, "хочет мира", мы не видим, чтобы в Кремле хотели рассматривать какой-либо иной путь, кроме конфликта (что свидетельствует, естественно, лишь об особенностях зрения тех, кто этого "не видит", — прим. ИноСМИ).

Страны НАТО — соседи России полностью осознают угрозу и вкладывают значительные средства не только в собственное перевооружение, но и в укрепление границы от Арктики до Центральной Европы. Однако Западная Европа выглядит совершенно не подготовленной. Ее зависимость от США, наблюдавшаяся на протяжении десятилетий, выхолостила европейские вооруженные силы. Между тем даже до возвращения Трампа в Белый дом отношение самих Соединенных Штатов к европейской безопасности было неоднозначным. И это отношение было заметно начиная еще со времен, наступивших после окончания Второй мировой войны. <…>

Американская отчужденность

Проблемы у Европы с Америкой началась отнюдь не при Трампе или Хегсете. Вашингтон на протяжении многих лет напоминал всем, кто хотел его слышать, что в списке американских стратегических глобальных приоритетов Европа все больше уходит на задний план. И вполне отчетливо донести эту мысль, причем задолго до инаугурации Трампа, должен был один наглядный урок, а именно совершенно иной подход, который продемонстрировали Соединенные Штаты в деле защиты Израиля. Этот подход очень разнится с отношением США к защите Украины.

Нежелание поразмышлять об этих проблемах породило тревожность в некоторых западноевропейских столицах уже по возвращении Трампа. Лидеры этих стран вдруг задались вопросом о том, способны ли они вообще выполнять собственные оборонные обязательства. Но проявившаяся на этой неделе тревожность свидетельствует лишь о том, что действий в этой сфере предпринималось, по сути, маловато.

Сосредоточенность на вопросе, может ли Трамп вывести США из НАТО, заслонила реальность – а она заключается в том, что ни одной стране не нужно покидать Североатлантический альянс, поскольку в противном случае, если настанет година испытаний, он рухнет. Любому, кто читал учредительный договор НАТО, известно о громко повторяемом обязательстве, содержащемся в пятой статье (нападение на одну из стран альянса должно рассматриваться как нападение на всех). Однако эта статья вовсе не обязывает союзников отвечать на враждебные действия; в итоге те, кто верен духу этого положения, а не его букве, могут остаться в меньшинстве. Трамп, как и любой другой дружественный по отношению к России лидер НАТО, может решить, что ради восстановления "мира и безопасности" вовсе не нужно предпринимать каких-либо действий для противостояния России.

Несмотря на тот факт, что в Европейском командовании США есть понимание намерений России, а также исходящей от нее угрозы (в том числе, прямой или косвенной, для Соединенных Штатов), данное осознание, по-видимому, еще не возобладало в Пентагоне, причем это касается даже предыдущей администрации. Члены команды Трампа призывают к серьезным сокращениям военного присутствия США в Европе. Если это будет происходить с той же скоростью, что и радикальные меры, предпринимаемые новой администрацией в других областях, то Европа вообще не успеет отреагировать или же как-то оправиться; тем самым возникнет опасный и соблазнительный предлог для России.

Принцип "расширенного сдерживания", согласно которому США остаются стратегическим гарантом для своих союзников, способным их защитить от ядерного нападения, (пока) не был оспорен Трампом или должностными лицами его администрации. Данная гарантия является односторонней, в отличие от взаимных обязательств членов НАТО, – она видится любопытным исключением из бизнес-подхода Трампа к обязательствам в области безопасности.

В любом случае теперь Европе придется рассматривать Соединенные Штаты не в качестве опоры, лежащей в основе единства НАТО, а как неожиданный вызов этому самому единству. Мы видим, что Канада и Дания уже внезапно стали задаваться вопросом, не превратился ли их сильнейший союзник в одночасье в самую непосредственную проблему для этих стран. Словом, мы видим, что Россия еще ближе подошла к реализации своей давней цели – внести раздор в альянс.

Западноевропейское бегство от реальности

Тем временем Европа остается разделенной. Разделение проходит между прифронтовыми государствами (они осознают риск и считают, что его необходимо смягчить как можно быстрее), и большей частью западных районов Европы, которые взирают на происходящее сквозь пальцы. Существует резкий контраст между общими закупками оружия, например, Польшей, расходы на оборону которой быстро приближаются к 5% ВВП, и Великобританией, расположенной на другом конце европейского континента, – последняя отказывается поддерживать расходы даже на необходимом уровне. Даже самые передовые из бывших тяжеловесов "старого НАТО" не делают необходимых инвестиций; они увеличивают свои оборонные бюджеты, так сказать, ни шатко ни валко.

К западу от Варшавы до сих пор преобладает мнение о том, будто война — это нечто, происходящее с другими людьми, что она далека и никогда не придет на твою землю. Проблема в том, что Россия создала обстоятельства, в которых данное мнение может оказаться в корне ошибочным.

Некоторые прифронтовые государства уже сформировали запас боеспособности и четко понимают, какие необходимы шаги, чтобы экономика, общество и страна в целом продолжали функционировать вопреки упорным попыткам России помешать им. Другим странам, находящимся западнее, будет практически невозможно перестроить свою систему гражданской обороны, создать необходимые запасы и сформировать те умонастроения, которые с поразительной поспешностью были уничтожены в 1990-е годы.

Однако сейчас совершенно четко вырисовывается необходимость создавать прочную оборону, сильные армии и формировать устойчивость гражданского общества в тех странах, чья способность обороняться подвергается испытанию. Это будет длительный и дорогостоящий процесс.

Российская решимость

Возникает вопрос о том, зачем России нападать на другие страны и как она сможет это сделать. Сегодня начинает медленно исчезать расхожее мнение о том, что российские вооруженные силы неспособны причинить вред Европе, потому что они якобы были ослаблены на Украине в 2022 году. Сейчас уже многие признают, что российские сухопутные войска к началу 2024 года восстановились и стали более многочисленными. А некоторые армии стран НАТО с 2022 года не усилились, а ослабли из-за поставок помощи Украине из военных арсеналов, которые никак не пополняются.

При этом мы часто недооцениваем весьма неприятную реальность, состоящую в том, что основные ударные средства России, способные поражать цели на огромном удалении, остаются в целости и сохранности. Российские ВВС несут потери, но это почти не касается дальних бомбардировщиков и самолетов-ракетоносцев.

Не прекращаются дебаты на тему способности России продолжать военные действия. Растет уверенность, что продолжать боевые действия Москве не под силу, потому что это нанесет непоправимый и долговременный ущерб ее экономике. Может, это и так. Но, как отмечается в докладе к Мюнхенской конференции по безопасности, очень мало признаков того, что такая перспектива может убедить Россию отказаться от реализации своих замыслов, равно как и от расходов на оборону, составляющих почти треть от общегосударственных. Россия сохраняет возможности для нанесения серьезного ущерба и в полной мере пользуется поддержкой партнеров, таких как Иран, Китай и Северная Корея, причем эта поддержка со временем наверняка будет усиливаться.

В 2010-е годы получил распространение сценарий, согласно которому Россия захватывает часть территории у одного или нескольких прибалтийских государств, а затем бросает вызов НАТО, провоцируя ее на ответные действия. Но к тому времени она уже убедится в том, что единого ответа не будет. Таким образом, смысл существования НАТО просто исчезнет, а вслед за этим очень быстро распадется и сам альянс.

Прошло больше десяти лет с тех пор, как этот сценарий исчез из повестки, но сейчас его снова начинают активно обсуждать — именно по причине твердой решимости России и сомнений в приверженности США Североатлантическому альянсу и европейской безопасности. Начальник штаба обороны Британии адмирал сэр Тони Радакин не раз уверенно заявлял, что Россия не станет нападать на НАТО. Ему возражают коллеги из многих стран альянса, с такой же уверенностью утверждающие, что именно так Россия и намерена поступить.

Причина такой разноголосицы может заключаться в разъяснениях Радакина. Он заявляет, что Россия не станет нападать, зная о том, что ответ НАТО будет "сокрушительным". Эти разъяснения пока воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Никто не верит, что Россия захочет тягаться с объединенной военной мощью альянса, если он будет пользоваться поддержкой США.

Но здесь есть одна досадная деталь: возможны разные формы нападения. Россия уже проводит кампанию поджогов, убийств и диверсий по всему континенту, а Европа не в силах адекватно на это отреагировать (попытки приписать России каждую аварию и каждый пожар в Европе вызывают ироничное отношение у самих европейцев, однако автору статьи чувство иронии, очевидно, незнакомо, — прим. ИноСМИ).

Раньше наблюдатели прогнозировали в основном действия России в Прибалтике, отмечая, что такие действия будут сопровождаться ядерными угрозами, чтобы НАТО не вмешивалась. Сейчас же они задумываются о том, чем все обернется, если такие угрозы будут подтверждены демонстративным неядерным ударом по одному или нескольким европейским городам.

Лучший способ заставить немцев задуматься, готова ли их страна пожертвовать Гамбургом ради Вильнюса, — это наглядная демонстрация того, что все это значит. Устроить такую демонстрацию можно различными методами.

В середине января в Лондоне состоялась конференция, в которой приняли участие депутаты парламента и правительственные чиновники. Выступавшие на ней военные и представители промышленности рассказали, как мало у нас будет времени, если Россия нанесет удар своими новейшими ракетами, которые прилетят из Атлантики или из Северного Ледовитого океана. Но удар необязательно должен быть явным. Россия может осуществить масштабные, хорошо скоординированные диверсии или кибератаки против критических объектов инфраструктуры или госпиталей. Она может внезапно и широко осуществить свои планы по установке зажигательных устройств на борту авиалайнеров, что приведет не только к многочисленным жертвам, но и к полной остановке воздушного движения (о существовании подобных планов западная пропаганда твердит уже давно, разумеется, не подкрепляя эти утверждения никакими доказательствами, — прим. ИноСМИ).

Европейским странам надо уже сейчас задуматься о последствиях таких массированных ударов и о том, как отреагирует население, если конфликт с Россией внезапно разразится на их территории. В расколотом обществе население вполне может спросить, с какой стати оно должно страдать и нести потери из-за проблемы, которая для него является малозначимой. Даже те страны, которые до настоящего времени стойко поддерживали НАТО, могут столкнуться с тем, что им не хватает сил и прочности для противодействия общественным беспорядкам на своей территории, а общество все настойчивее будет требовать остановить ущерб, разрушения и невзгоды, с которыми оно сталкивается из-за действий России.

При этом Москва может даже не прибегать к тактике ядерного запугивания. Это будет означать, что Россия вполне успешно нейтрализовала НАТО, причем именно так, как ей и хотелось. После этого страны Восточной Европы могут одна за другой оказаться в опасности, так как Москва получит возможность наносить по ним удары по очереди тогда, когда пожелает. Открытое нападение такого рода в Европе в долгосрочной перспективе может обернуться катастрофой для России. Но если мы что-то и уяснили для себя в процессе вооруженного конфликта на Украине, так это то, что Москве совсем необязательно правильно оценивать, когда лучше всего начинать боевые действия, чтобы последствия для оказавшихся на ее пути были катастрофическими.

Хочешь мира — готовься к войне

Во избежание катастрофы нужна надежная европейская система сдерживания России. <…> Нет и не может быть оправдания тем, кто притворяется, будто оборона им не по средствам. Затраты на снижение вероятности разрушительной войны несоизмеримы с теми суммами, которые страны ЕС совершенно нелепо потратили на компенсации потребителям за повышение цен на электроэнергию.

Польша в этом отношении подает пример, полностью признавая, что расходы на сдерживание или на оборону, если сдерживание не даст результатов, будут гораздо меньше потерь от ее неготовности. Страны, утверждающие, что серьезные инвестиции в оборону просто невозможны, специально делают противоположный выбор.

Сформулированные десятки лет назад натовские целевые показатели по расходам на оборону в процентах от ВВП сегодня просто отвлекают внимание от сути проблемы. Они сохраняют определенную пользу, давая возможность пристыдить тех, кто не желает выполнять свои обязательства по обеспечению безопасности своих стран и граждан, например, Британию. Но проценты от ВВП измеряют то, что на входе, а не то, что на выходе.

Гораздо более важным и актуальным военным критерием является то, что можно купить на выделенные средства. Есть более драгоценный ресурс, чем деньги. Это время, которое Украина дала Европе, став для нее с 2014 года первым оборонительным рубежом. Значительная часть этого времени уже потрачена впустую из-за отказа признавать существующую опасность. История не простит сегодняшнее поколение европейских руководителей, если они и дальше будут медлить (автор фактически призывает Европу начать открытую подготовку к войне – а подобные процессы, как известно, легче начать, чем потом остановить, — прим. ИноСМИ

Кир Джайлз — старший консультант в лондонском аналитическом центре Чатем-Хаус. Его очередная книга называется "Кто будет защищать Европу? Пробужденная Россия и спящий континент" (Who Will Defend Europe? An Awakened Russia and a Sleeping Continent).