Сергей Чемезов: "ближневосточный оборонный рынок является для нас одним из приоритетных"

ЦАМТО, 17 февраля. Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов накануне открытия выставки IDEX-2025 в Абу-Даби рассказал изданию Emirates News Agency – WAM о новинках, которые Госкорпорация представляет в этом году, в том числе в сфере ИИ и беспилотных систем.

– Как вы оцениваете текущее военно-техническое сотрудничество России и стран Ближнего Востока?

– Заказы от стран-партнеров с Ближнего Востока занимают существенную долю в российском экспортном портфеле. Сейчас это примерно половина от всех контрактов "Рособоронэкспорта". Поэтому ближневосточный оборонный рынок является для нас одним из приоритетных. Причем сотрудничество с государствами региона стабильно развивается, несмотря на давление со стороны США.

Большой плюс для нас – в прагматичности ближневосточных партнеров. Они стараются брать технику, испытанную в бою. И именно Россия сегодня готова предложить лучшие решения с этой точки зрения. Наше оружие не только испытано со всех сторон в реальных боевых действиях, но и модернизировано на основе боевого опыта. В боевых условиях отработана его система обслуживания. В результате снижена цена обеспечения жизненного цикла.

Российская оборонная промышленность предлагает сегодня эксклюзивные решения по борьбе с беспилотниками и самую адаптированную к современному полю боя технику. Есть целый ряд интересных для региона предложений по управляемым ракетным комплексам и стрелковому оружию. И мы, конечно, видим ответный интерес.

Безусловно, у иностранных покупателей формируется отложенный спрос на поставки российских вооружений, так как, прежде всего, мы работаем сегодня для российской армии. Напомню, что компании Ростеха поставляют порядка 80% оружия и техники для наших военных в зоне СВО.

В то же время, военно-техническое сотрудничество не сводится только к поставкам финальных изделий. Мы уже реализуем ряд проектов в рамках технологического партнерства и организации производства на территории заказчика, обсуждаем эти варианты, в том числе со странами ближневосточного региона.

– Какую технику Ростех представляет на IDEX-2025?

– В ОАЭ мы всегда представляем свои лучшие образцы вооружений, которые отвечают последним тенденциям поля боя. Техника, которую мы привезли на IDEX, всесторонне адаптирована к современному театру военных действий, что подтверждено в зоне проведения специальной военной операции. Причем наше оружие проходит там проверку на свои качества, живучесть и систему обслуживания, в конкуренции со многими иностранными образцами.

В этом году свою продукцию в ОАЭ привезли "Высокоточные комплексы", концерн "Калашников", УВЗ, "Швабе". В экспозиции – почти 200 образцов. На объединенном стенде "Рособоронэкспорта" представлена бронетехника, боевые модули, артиллерия, боеприпасы, зенитные системы, стрелковое оружие и многое другое.

В частности, мы демонстрируем танк Т-90МС "Прорыв". Сразу отмечу, что это совсем не та машина, которая была на IDEX-2015. Танк доработан с учетом опыта СВО, самых жестких боевых требований и конкуренции со стороны западных оппонентов. Поэтому его появление на выставке в новом облике можно назвать премьерой. Сегодня это наиболее "умный" танк из серийных образцов в мире. Машина оснащена интеллектуальными системами, современной системой управления огнем и прицелами. У танка превосходная огневая мощь, отличная маневренность. Существенно доработана его защита – она позволяет противостоять любым противотанковым средствам и FPV-дронам.

Большой акцент в нашей экспозиции – на высокоточное оружие. Мы привезли образцы, которые могут быть эффективно применены на Ближнем Востоке и отвечают тем вызовам, с которыми могут столкнуться их потенциальные эксплуатанты.

Среди них, например, новая модификация зенитного ракетного комплекса "Панцирь", которую мы также впервые демонстрируем на зарубежных выставках. Она предназначена для борьбы с беспилотниками. Один комплекс может нести сразу 48 мини-ракет для поражения дронов, заменяя батарею других комплексов. Его ракеты оптимизированы для применения против малоразмерных БЛА по параметру "эффективность-стоимость".

Кроме того, демонстрируем новый барражирующий боеприпас "Куб-2Э". Это дрон-камикадзе, оснащенный оптико-электронными системами. Может успешно поражать меняющие местоположение цели.

Впервые также покажем новейшие ракеты Х-БПЛА, разработанные для применения с беспилотников по наземным целям. Оба типа боеприпасов успешно опробованы в бою.

Еще одна новинка – ракетный комплекс "Корнет" с дистанционным пультом управления. Наличие такого пульта повышает гибкость применения комплекса, а также повышает безопасность боевого расчета. Фактически сегодня "Корнет" – универсальный ракетный комплекс поля боя, способный заменить собой полевую артиллерию.

По уже сложившейся традиции, обширную экспозицию представляет концерн "Калашников". Они покажут новый ручной пулемет РПЛ-7. Оружие с ленточным питанием под патрон 7,62х39 мм. Эргономичное, точное, легкое. Впервые представим укороченные и малогабаритные версии автоматов АК-12 и АК-15. Также в экспозиции концерна – автоматы других серий, различные пистолеты, снайперская винтовка Чукавина. Оружейники Ростеха создают высококачественное стрелковое оружие на любой вкус и для любых задач.

Кроме того, "Калашников" впервые представит иностранным заказчикам и широкой публике новый комплекс ПВО "Крона-Э". Комплекс смонтирован на колесном шасси и применяет два типа сверхзвуковых ракет. Ориентирован, прежде всего, на уничтожение средних БЛА в ближней зоне. Система модульная – может использоваться как в мобильном, так и в стационарном виде. Пример нового уровня эффективности, интеграции, автоматизации и гибкой конфигурации.

Представим также широкую линейку вертолетной техники – новый пожарный Ка-32, две модификации "Ансата" и Ми-8 – пассажирская версия повышенной комфортности. Российские вертолеты могут выполнять задачи в пустыне в сложных метеоусловиях при высоких температурах воздуха. По ряду характеристик это лучшая техника в своем классе. Например, Ка-32 благодаря соосной схеме обладает высокой устойчивостью. Вертолет может успешно тушить пожары даже в плотной городской застройке – среди небоскребов. При этом надежность нашей техники хорошо известна во всем мире.

– Какие новинки покажет Ростех в сфере беспилотных систем?

– В создании и производстве беспилотников мы сделали большой шаг вперед. Серьезный толчок для развития технологий дал опыт СВО.

На IDEX-2025 впервые показываем новые барражирующие боеприпасы от "Калашникова" – две модификации "Кубов". Это – дроны-камикадзе, которые вобрали в себя все достоинства беспилотников подобного класса. Они оснащены оптико-электронными системами, благодаря чему операторы наводят боеприпас на цели даже при изменении их местоположения. Аппараты применяются в зоне СВО и показывают высокую эффективность.

Еще одно изделие, которое ранее за рубежом не показывали, – ракета Х-БПЛА. Она предназначена для ударов по наземным целям с беспилотников. Фактически, это воздушный вариант ракеты "Корнет". Боеприпас сохранил все преимущества наземного варианта – мощность, точность, адаптивность к разным боевым задачам. Он также неоднократно и успешно опробован в реальном бою.

Как видите, мы привезли на выставку самые последние образцы, обладающие высокими характеристиками и отвечающие всем современным тенденциям. Поэтому уверен, что наши иностранные партнеры найдут для себя в экспозиции "Рособоронэкспорта" много интересного.

– Оборонный и авиационный секторы стремительно развиваются благодаря искусственному интеллекту и передовым технологиям. Как Ростех использует эти инновации, и каковы планы компании по стимулированию технологического прогресса в этих областях?

– Безусловно, сегодня автоматизация, роботизация, искусственный интеллект становятся главными технологическими трендами, и наши холдинги и компании ведут целый ряд проектов по этому направлению.

Мы сильно продвинулись в создании наземных боевых роботов. В частности, разработали универсальную роботизированную платформу "Депеша" для решения множества задач. Платформа может быть гусеничной и колесной, управляется разными способами, в том числе с помощью VR-очков. Ее легко можно конвертировать как для гражданского использования, так и боевых задач путем комбинирования различных блоков и модулей.

Сегодня на базе платформы создан ряд дистанционно управляемых роботов разной грузоподъемности, которые могут перевозить в зоне боевых действий грузы, доставлять боеприпасы, перевозить раненых, а также использоваться как дроны-камикадзе. "Депеши" успешно опробованы в зоне СВО.

Кроме того, Ростех создал универсальное решение для роботизации любой наземной техники, например танков, БМП или самоходных гаубиц – это программно-аппаратный комплекс "Прометей". Комплекс всесторонне испытан и подтвердил свои качества. К слову, роботизированная с его помощью машина может управляться как дистанционно, так и непосредственно экипажем.

Если говорить о внедрении "умных" технологий в гражданской сфере, то такие решения тоже есть. К примеру, КАМАЗ разработал беспилотные грузовики, которые сегодня осуществляют коммерческие перевозки на трассе Москва – Санкт-Петербург. Их уже 18, работают в тестовом режиме. До серийной технологии осталось недолго.

Наш партнер, компания NtechLab, мировой лидер в разработке решений с элементами искусственного интеллекта, предлагает широкий спектр продуктов как для государства, так и для бизнеса, в том числе для умных городов, здравоохранения, промышленного сектора, транспорта.

Интервью С.Чемезова размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".